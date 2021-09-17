هيئة الشارقة للكتاب تعرّف بأسرار التميز شخصياً ووظيفياً

المصدر: الشارقة- البيان

استضافت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية مدرب الأفكار حمد إغداني، في ورشة تدريبية عقدت في مكتبة دبا الحصن العامة، استهدفت تعريف الموظفين في المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة بأسرار التميز في الحياة الشخصية والوظيفية.

واعتمد المدرب خلال الورشة على طرح سلسلة أسئلة على المشاركين حول مفهوم وأشكال النجاح ومسار حياة الشخص والعوائق، التي يعتقد أنها تحول دون نجاحه، وما هي المحاولات التي بذلها لإزالة تلك العوائق، والضريبة التي قد يدفعها في حال تأجيل اتخاذ خطوات عملية لمعالجة المشكلات التي تواجهه.

وتناولت الورشة الإبداع في تجاوز تحديات الحياة العملية، من خلال القدرة على دراسة مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتطوير الذات باكتساب مهارات جديدة بشكل دائم، بالإضافة إلى إعادة هندسة الشخصيّة، لتحقيق دفعة قوية تمكّن الفرد من تحقيق رؤيته للوصول إلى أهدافه.

ورأى المدرب حمد إغداني أن العوائق تصنف عادة ما بين عائلية ووظيفية ومالية وصحية، وأخرى قد يتوهم الفرد أنها تحول بينه وبين الوصول لطموحه، وممارسة شغفه، وركز على أهمية أن يتعرف الفرد على ذاته وقدراته، والاستفادة من دراسته لتحقيق معادلة التعليم التي لا تكتمل إلا بالممارسة، والعمل بذكاء وجهد أقل، والاستعانة بأعمدة النجاح القائمة على استثمار المعلومات بشجاعة ضمن رؤية واضحة وقرارات حاسمة توصل إلى طريق النجاح.

وفي محور آخر، تطرق المدرب لأهمية رسم الأهداف، بما يتلاءم مع رؤى المستقبل، ودراسة العقبات التي تعترض طريق الفرد، ومراجعة جدول الأنشطة اليوميّة لإيجاد الثغرات، التي يتسرب منها الوقت، وإعادة تقييم فائدة أو قيمة الأشياء أو الأنشطة التي يجب التخلي عنها في مقابل تحقيق فوائد أخرى.

وخلال الورشة وزع المدرب على المشاركين قائمة أسئلة اقتضى التدريب الإجابة عنها، ولفت إلى أهمية اكتساب الخبرات الأساسية لإنجاح المشاريع أو إدارتها، ابتداء بدراسة الجدوى، ومروراً بالتأسيس وتوظيف فريق العمل والقيام بالترويج ثم التسويق؛ كما طرح المدرب على المشاركين تساؤلات حول قيمة الوقت، وقدّم نصائح حول التخطيط السنوي والشهري واليومي، واقتناص الفرص لاكتساب صفات القائد والإداري الناجح.

وفي إطار جدول الأنشطة التي تحييها هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، تستضيف مكتبة وادي الحلو العامة ورشة عمل أخرى بعنوان «تحليل الشخصيات»، في 22 من الشهر الجاري، يقدمها المدرب سيف الفلاسي.

وتستضيف مكتبة كلباء العامة يوم 28 سبتمبر ورشة عمل بعنوان «الشخصية المهنية»، يقدمها المدرّب عبيد الكتبي، الخبير في العمل الحكومي وبرامج إعداد القادة، وتستهدف الموظفين في المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة في المنطقة الشرقية.

وتسعى هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، من خلال تنظيم هذه الورش التدريبية والجلسات إلى غرس مفهوم التعلم مدى الحياة لدى الكوادر الوظيفية والأفراد، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم المهنية، وتحفيز روح المبادرة والعمل بمنهجيات مبتكرة، تنعكس على أداء مؤسساتهم ومحيطهم الاجتماعي.