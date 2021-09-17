«مدام توسو دبي» يفتح أبوابه 14 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

يفتح متحف مدام توسو دبي أبوابه رسمياً للزوار، يوم 14 أكتوبر المقبل، في حدث منتظر يدشن عهداً جديداً من الممارسة المتحفية في المنطقة، حيث يكتسي المتحف العريق أهمية خاصة من خلال طابعه العربي الجديد، فيما يمثل في الوقت ذاته حدثاً ترفيهيا هو الأول من نوعه خليجياً.

وتستعد هذه الوجهة الترفيهية الحدث في دولة الإمارات، لاستقبال زوارها طوال أيام الأسبوع، في أجواء تحاكي أضواء الشهرة والفن، بموقع مذهل بجوار «عين دبي»، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، من قلب جزيرة «بلوواترز» النابضة بالحياة.

ويضم المتحف إلى سبع غرف مذهلة، ذات طابع خاص، تشمل منطقة مخصصة للحفلات، مزودة بحلبة رقص تفاعلية، ومكتبة مذهلة، يمكن للزوار الجلوس بها مع المشاهير، جنباً إلى جنب، حيث يقدم «مدام توسو دبي»، تجارب ترفيهية تفاعلية، تناسب جميع الأعمار.

وتضم قائمة المشاهير لدى «مدام توسو دبي»، أبرز الأبطال الرياضيين، مثل «كونور ماكغريغور»، وأهم الشخصيات التاريخية، بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وأجمل عارضات الأزياء، مثل كارا ديليفين، وأيقونات عالم «بوليوود»، مثل كارينا كابور، فضلاً عن نجوم الغناء وغيرهم الكثير.

وكذلك 16 من أحدث المجسمات الشمعية، التي تمثل أشهر نجوم الفن في العالم العربي، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل بلقيس فتحي، ومحمد عساف.