«بيت الحكمة» ينظم ورشتي عمل في الكتابة والأداء المسرحي

المصدر: (الشارقة - البيان)

ينظم بيت الحكمة بالتزامن مع «معرض إطلالة على الروح»، الذي يحتفي بالمسيرة الإبداعية للشاعر والأديب والفنان جبران خليل جبران، ورشتين إبداعيتين الأولى في 18 سبتمبر الجاري وهي تقود المشاركين لتعلم فنون ومهارات الكتابة.

فيما تفتح الثانية التي تعقد في 25 الجاري الباب أمام الموهوبين للتعرف إلى مهاراتهم في التمثيل والأداء المسرحي وذلك بالاستناد إلى الأعمال الإبداعية لإحدى الشخصيات العالمية في القرن العشرين.

وتستلهم ورشة فنون الكتابة من الرسائل التي بعثها جبران إلى مي زيادة ومسار العلاقة العاطفية التي ترسخت بينهما عبر هذه الرسائل التي صدرت تحت عنوان «الشعلة الزرقاء»، وتوفر فرصة لاستكشاف أدب الرسائل وتحليل خصائصه وسماته، حيث يجسد الكتاب جماليات كتابة جبران وبلاغته وأسلوبه، وسيقرأ المشاركون مقتطفات من الكتاب ليكون مصدر إلهام يحفزهم على كتابة الرسائل.

وتقام الورشة باللغة العربية ويمكن للراغبين بالمشاركة فيها التسجيل عبر الرابط التالي: https:/‏/‏discovershurooq.ae/‏p/‏Khalil-Gibran-and-May-Ziadeh-Letters ويستكشف المشاركون في ورشة الأداء المسرحي تقنيات الحوار والتمثيل، حيث يمكنهم اختيار مقتطف من كتاب جبران «النبي» لتأديته على خشبة المسرح أمام الجمهور ما يساعدهم على صقل مواهبهم في فنون الأداء المسرحي.

وتعقد ورشة العمل باللغة الإنجليزية ويمكن للراغبين بالمشاركة فيها التسجيل عبر الرابط التالي: https:/‏/‏discovershurooq.ae/‏p/‏The-Prophet-Performance-Workshop ويشهد معرض «إطلالة على الروح: جبران خليل جبران» إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث يحتفي بحياة الكاتب والأديب والفنان جبران خليل جبران وبإسهاماته الفنية الكبيرة من خلال عرض 34 عملاً فنياً أصلياً حتى 6 يناير 2022.

ويشمل المعرض 15 لوحة فنية تعرض لأول مرة إلى جانب اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية والجواش والمائية والسكيتشات المرسومة بالفحم بالإضافة إلى بعض المقتنيات الشخصية للفنان، والتي تضم أربعة دفاتر مخطوطة ومجموعة ألوان مائية مع حامل اللوحات إلى جانب بعض المسودات لأعمال جبران وأبرزها كتاب «النبي».