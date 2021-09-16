«تحدي بوابة الشارقة» يحفّز الشركات الناشئة المتخصصة في قطاعات الإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن إطلاق مبادرة «تحدي بوابة الشارقة»، بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشركات الناشئة المختصة بالقطاعات الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة عام 2021 «السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة».

وبيّن المركز أن التحدي يدعم ريادة الأعمال في قطاعات المعرفة والإبداع، وذلك استثماراً في المنجزات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الخمسين الماضية.

وبشكل خاص، في تهيئة بيئة عالمية جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة في المجالات غير التقليدية، إلى جانب أن التحدي يشكل إضافةً إلى مساعي الدولة نحو الخمسين القادمة، والتي تتمثل في ترسيخ ركائز اقتصاد ومجتمع المعرفة.

ويستهدف التحدي، الذي ينظمه «شراع» بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: هيئة الشارقة للمتاحف، وشركة العربية للطيران، ومجموعة ألف، الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية.

معايير الاختيار

سيتم اختيار 10 شركات للقائمة القصيرة، بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، وهي، أن تكون شركة منتجة بعوائد كافية، وأن تتبنى تطبيق الحلول الناجحة من ابتكارها الخاص، وأن يعمل المؤسس في شركته بنفسه، وأن يكون مقر الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم الشركات ضمن القائمة القصيرة بعرض مشاريعها أمام لجنة مختصة خلال الدورة المقبلة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، ليتم اختيار الشركتين الفائزتين.

وستحصل الشركتان الفائزتان على جائزة قيمتها 50 ألف دولار لكل منهما، 15 ألف دولار منها نقداً، والمبلغ الباقي يخصص لتسجيل الأعمال قانونياً وتجارياً في إمارة الشارقة، وتوفير مساحة مكتبية، وتكاليف الاستشارات القانونية والتسويق الإعلامي، بالإضافة إلى توفير فرصة تنفيذ مشاريعهما مع «هيئة الشارقة للمتاحف» و«مجموعة ألف».

وبموجب التحدي، تقدم الشركات الراغبة في المشاركة، أفكارها الريادية ومشاريعها، من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) «sheraa.ae/‏‏‏‏asc»، ويستمر استقبال الطلبات لغاية 10 أكتوبر المقبل، وسيتم الإعلان عن الشركتين الفائزتين، خلال فعاليات «المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي» 2021، الذي تنظمه «وزارة الثقافة والشباب» في «إكسبو دبي 2020»، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2021.

وقالت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نحن سعداء بإطلاق هذه المبادرة الريادية، التي ستجذب مزيداً من رواد الأعمال المبدعين.

وأصحاب الأفكار الفريدة إلى إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الإبداعي، الذي تكون فيه القوة والتنافسية للأفكار، ويسهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات، من التراث والفن والثقافة والتصميم إلى الإعلام والنشر والتصوير والسينما».

وأشارت الشيخة بدور القاسمي، إلى أن تحدي «بوابة الشارقة»، يستند إلى ما تتمتع به الإمارة من تاريخ عريق، وريادة مستحقة في القطاعات الإبداعية، وتوفيرها البيئة الداعمة والمحفزة للموهوبين والمبدعين في جميع المجالات، وهو ما يدعم قدراتها التنافسية وتنوع اقتصادها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات على المستوى الدولي في قيادة مسيرة الإبداع والابتكار، ومرتبتها ضمن الاقتصادات الأكثر استقراراً في العالم.

تعزيز

بدورها، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «تسهم هذه المبادرة في تحقيق أهدافنا الرامية إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة، وحثهم لفتح مشاريعهم في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الذي يوفرها هذا القطاع، ومساعدتهم في التغلب على التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، والعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والثقافية للدولة، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم».

مواهب

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي ل (شراع): جاء إطلاق «تحدي بوابة الشارقة»، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويدها بمنصة تتيح لها فرصة إحداث تغيير إيجابي، ليس فقط في مجتمعاتها، بل في العالم بأسره.

دعم

أكدت منال عطايا مدير عام «هيئة الشارقة للمتاحف»، الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول أهمية الاستثمار في أجيال المستقبل، والحلول المستدامة لتعزيز تنمية القطاع الثقافي. وقال عادل علي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة العربية للطيران:

لطالما أولينا تعزيز الإبداع والابتكار أهمية كبرى في استراتيجيتنا وتهدف مبادرة (تحدي بوابة الشارقة)، إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة لبناء مستقبل أفضل. وأوضح عيسى عطايا الرئيس التنفيذي «لمجموعة ألف» أن المجموعة تسعى إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.