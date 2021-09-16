تاريخ رأس الخيمة في محاضرة لـ«كتاب وأدباء الإمارات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة محاضرة بعنوان: سلطان بن صقر بن راشد بن مطر القاسمي (1866 - 1780) «القائد والبصيرة»، والتي أقيمت مساء أمس على مسرح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي وأنجاله، وعدد كبير من الأدباء والباحثين، ألقاها الباحث والمؤرخ المتخصص في تاريخ منطقة الخليج العربي الدكتور سيف البدواوي.

افتتحت المحاضرة الإعلامية مريم الشحي بكلمة ترحيب بالحضور ونبذة مختصرة عن الباحث.

ولقد استهل البدواوي المحاضرة بعرض أبرز التفاصيل التاريخية عن القواسم وأهم زعمائهم، ورصد تاريخ المنطقة المناضلة في صراعها مع البرتغاليين ثم الحملات الإنجليزية ومتطرقاً إلى الشخصيات التاريخية في رأس الخيمة التي ساهمت في مسيرة الأحداث وكان أهمها الشيخ رحمة بن مطر القاسمي 1740. كما تطرق إلى أهم الاتفاقيات التي تمت مع البرتغاليين وحكام المنطقة والدور الريادي للقواسم في تاريخ الخليج العربي وعلاقتهم الحميمة بالعرب في سواحل لنجة، وتمكينهم في القرن السابع عشر الميلادي من جمع أضخم قوة بحرية في صراعهم مع الحملات البحرية للإنجليز.