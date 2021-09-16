كبار المواطنين وحاملو «آيكوم» معفيون من رسوم الدخول إلى متحفي الاتحاد والشندغة

المصدر: دبي - البيان

وسعت هيئة الثقافة والفنون في دبي، نطاق الفئات المعفاة من رسوم الدخول لمتحفي الشندغة والاتحاد، لتشمل بذلك فئة كبار المواطنين وحاملي بطاقة عضوية المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) سارية المفعول.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص «دبي للثقافة» على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قطاع المتاحف، وسعياً منها إلى الإسهام في دعم ملف ترشيح إمارة دبي لاستضافة مؤتمر المجلس العالمي للمتاحف المقرر عقده في 2025. كما تواصل «دبي للثقافة» عبر هذه المبادرة تعزيز التقدم المعرفي والثقافي في الإمارة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية العالمية.

وقال عبدالله بن معصم الفلاسي، مدير متحف الاتحاد: «انطلقنا في قرارنا هذا من التزامنا العمل على ترسيخ مكانة المتاحف في الإمارة لتواكب أفضل الممارسات المتبعة عالمياً على هذا الصعيد. يستند قرارنا أيضاً إلى الاهتمام الكبير الذي نوليه لجميع فئات المجتمع، وخاصة كبار المواطنين الذي نستقي منهم خبراتنا ومعارفنا، وذلك في إطار تكريس مكانتهم في المجتمع والتأكيد على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة».

وأضاف الفلاسي: «يعد المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق في ما بينها، ويضم في عضويته ما يقارب 50 ألف متخصص، ومن هذا المنطلق حرصنا على جذب هذه المجموعة التخصصية والتي تولي اهتماماً كبيراً بمجالات المتاحف».