محمد الجابر: اهتمام روسي كبير بـ«إكسبو دبي»

المصدر: (موسكو - وام)

قال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، على هامش فعاليات اختتام فعاليات أيام الثقافة الإماراتية في العاصمة الروسية موسكو.

والتي أقيمت برعاية مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع سفارة الدولة في موسكو: «إن الفعالية جاءت باقتراح من السفارة وبالتعاون مع مكتب «إكسبو 2020 دبي»، بهدف تعريف المجتمع الروسي بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية»، مشيراً إلى أن الفعاليات حظيت بإقبال واهتمام كبيرين من الشعب الروسي.

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بـ«إكسبو 2020 دبي» فقد وجدنا اهتماماً كبيراً من الجانب الروسي والحكومة، وعلى رأسهم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي نظراً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مؤكداً أن لروسيا جناحاً يعد من أكبر الأجنحة في إكسبو. وتضمن برنامج أيام الثقافة الإماراتية الذي أقيم في أماكن متعددة من العاصمة موسكو، فعاليات متنوعة تعكس وتبرز الموروث الحضاري والثقافي للدولة، إضافة إلى تقديم الفلكلور الإماراتي، والرقصات الشعبية من قبل فرق العيالة والفنون الشعبية الإماراتية التابعة لجمعية دبي للفنون الشعبية.

وشهدت الفعاليات حضوراً جماهيرياً ورسمياً إذ زار أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة والمفوض العام للجناح الروسي في «إكسبو 2020 دبي» فعاليات أيام الإمارات الثقافية في موسكو، وأثنى على الجهود المبذولة والقائمين على الفعالية، مشيراً إلى أن الجناح الروسي سيعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري في «إكسبو 2020 دبي».