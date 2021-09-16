الموسيقى تروي في «إكسبو دبي» قصص آمال وتطلعات نساء العالم

المصدر: دبي - نهى حوا

شكلت الموسيقى حلقة وصل عميقة بين الشعوب، ولعبت إلى جانب الكلمة، دوراً هاماً في نشر الثقافات وتحطيم القوالب النمطية، والآن تأمل الموسيقى أن تتحول إلى أداة للتذكير بحقوق نساء العالم في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عبر مقطع فيديو مكرس للمرأة بعنوان «مريديام»، من تأليف المايسترو، جيوفانا فيرارا، رئيسة الجمعية الثقافية «براكاثيو أي موزيكا».

الفيديو تم اختياره كموسيقى تصويرية من قبل شبكة «ستايتس جنرال أوف وومن» لتمثيل نساء العالم في معرض دبي الدولي، وهي تهدف من خلاله إبراز صورة إيطاليا أيضاً.

وقد أفادت «اللجنة الدائمة للشراكة الأورومتوسطية للسلطات المحلية والإقليمية» في مقال نشرته بعنوان «مريديام: موسيقى المساواة. مقطع الفيديو يحط رحاله في إكسبو دبي»، أن شبكة الدفاع عن حقوق المرأة «ستايتس جنرال أوف وومن»، وبعد إشراك 35 دولة و981 وفداً في إكسبو ميلانو 2015 في تطبيق «ميثاق نساء العالم»، تستعد بعد 14 شهراً من الوباء إلى إعطاء صوت للنساء من أنحاء العالم من خلال بناء جسر باتجاه دبي، حيث ستطلق نغمات كمان المايسترو جيوفانا فيرارا، رسالة ثقة إلى جميع النساء اللاتي يناضلن من أجل الاعتراف بحقوقهن ومن أجل تعزيز التراث الثقافي الصقلي والإيطالي في الإمارات وخارجها.

تم تصوير مقطع الفيديو في مايو الماضي في باليرمو ومناطق أخرى من صقلية بإيطاليا، وقد أفادت المايسترو جيوفانا فيرارا إنه يسرد قصة امرأة من تأليف وتلحين عازفة الكمان نفسها، ويمثل دعوة لجميع النساء للأمل في مستقبل أفضل ورسالة ثقة وفرح لجميع النساء اللاتي يرغبن في فجر جديد في حياتهن من خلال تحقيق رغباتهن والاعتراف بحقوقهن.

الفيديو تم تصويره برعاية «ستاتيس جنرال أوف وومن» وبلدية باليرمو ورئاسة منطقة صقلية – الإدارة الإقليمية للتراث الثقافي والهوية الصقلية.