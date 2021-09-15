6 ملايين درهم قيمة جائزة «بيرق الإمارات»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي، الجهة المنظمة لمهرجان الظفرة وموسم مزاينات الإبل بأبوظبي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي خطوة غير مسبوقة في عالم مزاينات الإبل، عن تفاصيل إطلاق جائزة نوعية تتبع آلية جديدة تعتمد على النقاط، وتعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل تحت اسم جائزة «بيرق الإمارات» بقيمة ستة ملايين درهم، لفئتي الإبل المحليات، والإبل المجاهيم.

وتأتي الجائزة تحفيزاً لجهود الحفاظ على الموروث الشعبي والإرث الثقافي للمهرجان الذي تتزامن دورته 15 مع عام الخمسين، ليسهم المهرجان بدوراته السابقة وصولاً إلى الدورة الخامسة عشرة الحالية في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي وتعزيز مكانة أبوظبي حاضنة للموروث الثقافي ومنصة وطنية وإقليمية للتراث بشقيه المادي وغير المادي، لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل، محلياً وإقليمياً ودولياً، وإبراز علاقة اللين والرفق من الإنسان الإماراتي والخليجي تجاه الإبل واهتمامه بها وتقديره لمكانتها في معيشته.

حيث تؤكد ذلك مقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «وفاءً منا ‏للإبل، وما أسدته لأسلافنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت أن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقلاتنا ورحلاتنا، فإننا نهتم بها ونكرمها لسابق أفضالها علينا ‏وعلى أجدادنا».

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وكشفت اللجنة المنظمة للمهرجان الذي تقام دورته الـ15 بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، عن الآلية الخاصة بجائزة بيرق الإمارات، التي تعتمد على تجميع النقاط في أبرز وأقوى أشواط مسابقات المزاينة، بعد أن أعلنت عن التوسع في خارطة المزاينات على مستوى إمارة أبوظبي،.

وإضافة ثلاث مزاينات جديدة في كل من سويحان، رزين، مدينة زايد، إلى جانب مسابقة المزاينة الرئيسة في مهرجان الظفرة، إذ سيتم تجميع النقاط في جميع المزاينات من خلال المشاركة في أشواط الرموز (شوطي الشرايا الرئيسيين لأبناء القبائل) في جميع المزاينات ولكافة أعمار الإبل من سنّ المفرودة ولغاية سنّ الحول، لفئتي المحليات والمجاهيم.

وأضافت اللجنة أن النقاط تتوزع حسب المركز في كل شوط، حيث يحصل صاحب المركز الأول على عشر نقاط، ويحصل صاحب المركز الثاني على 9 نقاط، وصاحب المركز الثالث على 8 نقاط، وصاحب المركز الرابع على 7 نقاط، أما صاحب المركز الخامس فيحصل على 6 نقاط، وصاحب المركز السادس على 5 نقاط.

والسابع على 4 نقاط، والثامن على 3 نقاط، والمركز التاسع على نقطتين، ويحصل صاحب المركز العاشر على نقطة واحدة، وبناءً على ذلك يتم تجميع النقاط في كل مزاينة على حدة، وتجمع كاملة في ختام مهرجان الظفرة، ويحصل صاحب أعلى عدد من النقاط في كل من فئتي المحليات والمجاهيم على جائزة مالية قدرها (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي إلى جانب بيرق الإمارات.

وقد حددت اللجنة الشروط والضوابط الخاصة للمشاركة في جائزة بيرق الإمارات لأشواط الرموز المفتوحة.

رؤية سديدة

يأتي الإعلان عن جائزة «بيرق الإمارات» ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في تحفيز جهود الحفاظ على الموروث الشعبي والإرث الثقافي والتراث غير المادي استشرافاً لمستقبل الهوية الإماراتية الجامعة بين العراقة والأصالة من جهة، والحداثة والمعاصرة في إطار رسالة الإمارات العالمية الإنسانية، مع التركيز على أهمية الموروث والفعاليات والرياضات التراثية والحرف والصناعات التقليدية لترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة السياحة الثقافية حول العالم.