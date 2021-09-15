«حتّا كارفان بارك» أول منتزه مقطورات فاخرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي القابضة»، الشركة العالمية متنوعة الأنشطة، والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، عن موعد افتتاح الموسم الرّابع المرتقَب لمنتجعات حتّا و«حتّا وادي هب» في 1 أكتوبر 2021، والذي سيستمر حتى 30 أبريل 2022. وتُعد حتّا وجهة إقليمية رئيسية للسّياحة البيئية، إذ تجمع بين الأنشطة الترفيهية وتجارب الضّيافة والترفيه والتجزئة المميّزة في قلب الطبيعة.

ويشهد الموسم الرابع إضافة جديدة إلى تجارب التخييم الرائعة، وهي حتّا كارفان بارك، أول منتزه مخصّص لمقطورات الرّحلات الفاخرة في المنطقة، والذي سيضم 11 كارفاناً تتميز بتصاميم داخلية فخمة وتوفّر مجموعة من وسائل الراحة منها تلفزيون ومطبخ صغير وخدمة واي فاي مجّانية، بحيث يتّسع كل كارفان لشخصيْن بالغيْن ومن اثنيْن لثلاثة أطفال، وكلٌّ منها متوفّر بأسعار تبدأ من 1,350 درهم في الليلة الواحدة.

وتُعد حتّا دوم بارك أيضاً إحدى أحدث الإضافات إلى تجارب التخييم التي توفّرها حتّا لضيوفها، وهي عبارة عن منتزه يضم 15 خيمة دائمة فاخرة تتّخذ كل منها شكل القبّة ولها نوافذ بانورامية تتمتّع بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتّا. وقد زُوّدت غرفها بمجموعة متكاملة من وسائل الراحة لاستيعاب شخصيْن راشديْن وطِفليْن.

18

يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمغامرة التخييم تحت النجوم في مركز الأنشطة الرئيسي «حتّا وادي هب»، حيث يمكنهم الاختيار من بين 18 منطقة تخييم لنصب خيامهم الخاصة و10 أماكن لوضع كارفاناتهم الخاصة. يمكن الاستمتاع بتجربة التخييم مقابل 129 درهماً خلال أيام الأسبوع و199 درهماً خلال عطلة نهاية الأسبوع لخيام الزّوار الخاصّة و299 درهماً خلال أيام الأسبوع و399 درهماً خلال عطلة نهاية الأسبوع للكارفان الذي يحضرونه.

ويقدم «حتّا وادي هب» مجموعة واسعة من الأنشطة والمغامرات تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة في حتّا، كما يمكنهم التعرف أكثر على الثقافة الإماراتية الأصيلة، واستكشاف تراث حتّا وبعض أقدم المناطق الأثرية في الإمارات.

أنشطة

وتتنوع الأنشطة التي يقدِّمها «حتّا وادي هب» بما يلبي مُختلف اهتمامات الزُّوار، وتعود نسخة الموسم الحالي مع أنشطة جديدة يتم إطلاقها للمرّة الأولى تتضمّن «مضمار العقبات المطّاطي»، وهو أكبر مضمار حواجز في المنطقة يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر.

كما يقدم «حتّا وادي هب» لعشاق المغامرة والباحِثين عن جولات ملهمة مليئة بالتّحدي في أحضان الطبيعة الجبلية شكلاً جديداً من أشكال التنقل مع درّاجات السكوتر الجبلية «روفرز»، وهي درّاجات إلكترونية رباعية العجلات للطُّرقات الوعرة، تتيح للضّيوف التجول بين التّضاريس الصخرية واستكشاف الجبال بطريقة سلسة وأكثر راحة.

وتوفّر دراّجات «روفرز» إحساساً بالتشويق للذين يفضلون خياراً آخر غير الدراّجات الهوائية الجبلية. ومن ضمن الإضافات الأُخرى هذا الموسم أيضاً هي «الدّراجات الهوائيّة الإلكترونية» الموجودة في متجر «حتّا وادي هب» لركوب الدرّاجات الجبلية، والتي صُمِّمت لمحبي مغامرات المسارات الجبليّة. وتعمل هذه الدرّاجات على تشغيل الدّفع التلقائي للأمام والتقليل من دفع الدوّاسة بدنياً.

رؤية وقيمة

يأتي إطلاق دبي القابضة لتجارب التخييم الجديدة الفاخرة هذِه، تماشياً مع توجيهات صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتنويع عروض الضّيافة والترّفيه في مدينة حتّا.

وتحتضن حتّا أولى تجارب أماكن الإقامة الجبلية الفندقية في الإمارات ضمن اثنين من منتجعات الإقامة المميزة، وهما «حتّا سدر تريلرز ريزورت» و«حتّا دماني لودجز ريزورت»، واللذان صُمِّما لتوفير ملاذ مثالي للمهتمين في العطلات في أحضان الطبيعة.