22 قيراطاً من المذاق الفاخر في دبي

المصدر: دبي - البيان

من جديد دبي ينهل الذواقة ومحبو الأطباق الفاخرة وجبات من عيار 22 قيراطاً، في مفاجأة ذهبية، تنافس في دبي مدينة التفوق والابتكار، من خلال وجبة هندية خفيفة وشهية مفضلة لدى الشارع الهندي.

هذا ما يقدمه أحد أفضل المطاعم المتخصصة في هذا المجال والمشهور بتقديمه للوجبات الهندية «إنديان سلايدرز»، الذي يعد بتقديم أول وجبة غذائية تحتوي على الذهب عيار 22 قيراطاً «أوفادا باف».

المقدمون مشهورون باستخدام المكونات الطازجة والحشوات الهندية والعالمية المعروفة، المحشوة بين شطائر باو الناعمة والفاخرة، ولقد قرروا في هذه المرة الانتقال بشطائر «باو» للمستوى الأعلى من الإتقان والتميز.

في العرض الفادا الشهية المحشوة بالجبن وزبدة الكمأة الفرنسية المستوردة مع الخبز المغطى بطبقة من صوص المايونيز بالنعناع المصنوع على الطريقة المنزلية، التي تُلف بأوراق الذهب الفرنسية عالية الجودة عيار 22 قيراطاً. هذا ما يقدمه مطعم «أو باو».