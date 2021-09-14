10 مايو مؤتمر الترجمة الدولي بتنظيم الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الأرشيف الوطني عن بدء استعداداته لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للترجمة، تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن... صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي» في الفترة من 10 - 12 مايو 2022.

يهدف المؤتمر إلى مدّ جسور التواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى في مختلف أنحاء العالم؛ لكي تَعْبرَ عليها الإنجازات والمعارف البشرية العالمية، فتعزز حوار الحضارات، وتقرب المسافة بين ثقافات الشعوب ومعارفها.

وعن الاستعدادات للدورة الثانية من مؤتمر الترجمة، قال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني إن الأرشيف الوطني يتطلع إلى نسخة ثانية من هذا المؤتمر أكثر تميزاً، مشيراً إلى أن الدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني في توثيق تاريخ الدولة وتراثها سيضفي على النسخة الثانية من المؤتمر صبغة تاريخية، فيجعل من محاورها مرآة تعكس الصورة التي ترسخت لدى الآخر عن المجتمع الإماراتي، وتكرست في عيون الرحالة، وفي الثقافات والآداب الغربية... وغيرها.

وأضاف: «أن الإشادات بالنسخة الأولى، وطلب الكثير عقد المؤتمر سنويّاً، عززت قرارنا بتنظيم النسخة الثانية منه. وقد أكدت ردود الفعل الإيجابية أن النسخة الأولى حققت الأهداف المحددة لها. وسيتيح إصدار الكتاب الذي يضم أعمالها إظهار حجم ما بذل فيها من جهود، وما قدمته من إضافات، من خلال أكثر من أربعين بحثاً روعيت فيها أعلى مستويات الدقة البحثية العلمية».

ووجّه الدعوة لجميع الباحثين والأكاديميين والمتخصصين للمشاركة في مؤتمر الترجمة الدولي بنسخته الجديدة، مؤكداً أن بحوث المؤتمر ستلاقي الاهتمام الذي يليق بها من الأرشيف الوطني، وستخرج إلى النور وفق أفضل المعايير المتبعة في البحوث العلمية والأكاديمية الرصينة؛ لكي تظل منهلاً للمهتمين بالترجمة، وللطلبة الذين يدرسون هذا الاختصاص، وللباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها، وبصورتها في عيون الآخر.

وقال سيكون هذا المؤتمر شاهداً على اهتمام قيادتنا الرشيدة بشؤون الترجمة بوصفها همزة وصل حقيقية بين دولة الإمارات وشعوب العالم، تعزز مفهوم حوار الحضارات، وتسهم في نقل المعارف والعلوم بمختلف أشكالها، وتقدم للعالم الصورة البديعة للدولة وما بلغته من حضارة وتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.

مشاركة

وأكد أن النسخة الثانية من مؤتمر الترجمة الدولي سوف ينظمها الأرشيف الوطني في الفترة من 10 - 12 مايو 2022م، ويجب على الباحثين الراغبين بالمشاركة تزويد اللجنة المنظمة للمؤتمر بملخصات لبحوثهم، بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية فقط، وبما لا يزيد على 300 كلمة لكل بحث، وذلك في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2021 مقترناً باسم المشارك، وجميع بيانات التواصل مثل: محل عمله، ورقم هاتفه، وعنوانه البريدي.

وأشار إلى أن التواصل مع المرشحين للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة سيكون عبر البريد الإلكتروني، وفي موعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل، ويجب على المرشحين موافاة الأرشيف الوطني ببحوثهم كاملة؛ على أن تتراوح كلمات البحث بين 2500 - 9500 كلمة، علماً بأن جلسات المؤتمر ستُذاع افتراضياً عبر منصة «زووم» الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد عشرة محاور للنسخة الثانية من المؤتمر.. كالآتي: صورة الإمارات في عيون الرحالة الأوروبيين وإشكاليات الترجمة عن الإيطالية والألمانية والإسبانية، والسرديات التاريخية والسياسية الأوروبية عن الإمارات ومعضلات الترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، والإنجازات الحضارية الإماراتية المعاصرة في الكتابات الأوروبية والآسيوية وتحديات الترجمة في الوقت الراهن، ودور الترجمة في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في القرن الحادي والعشرين على الصعيد العالمي، وتمثيل المجتمع الإماراتي في الثقافات والآداب الغربية وتعقيدات الترجمة الأدبية، ودور المؤسسات الحكومية الإماراتية في تطوير حركة الترجمة في الوطن العربي.

والترجمة والإبداع في عصر ما بعد العولمة: طموحات كبيرة ونظريات جديدة في الترجمة، وسبر أغوار الأبعاد اللغوية والمعرفية، والتواصلية والثقافية والتكنولوجية في الترجمة، وتحديات الترجمة الآلية العربية في ظل الاختلافات النحوية والثقافية بين اللغات المختلفة، ودور الجامعات العربية في تطوير برامج تدريس الترجمة وإعداد المترجم لسوق العمل.