وفد من تقنية الفجيرة يزور دار راشد للنشر

المصدر: الفجيرة - البيان

زار وفد من كليات التقنية للبنات في الفجيرة، برئاسة د. عبد الله السويجي مدير الكليات دار راشد للنشر، وكان في استقبال الوفد، فيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وعدد من المسؤولين بالهيئة، واطلع الوفد على مختلف مرافق الدار والمكتبة، وما تحتويه من أحدث الكتب المحلية والعربية والدولية، وإصدارات الدار المنوعة.

بدوره، رحب فيصل جواد بالوفد، مؤكداً أن دار راشد للنشر، تمثل منبراً ثقافياً لدعم المثقفين والأدباء، وفي رفد طلبة العلم بمراجع علمية رصينة، لما تحويه من مكتبة غنية بأمهات الكتب، إلى جانب الكتب العصرية ذات البعد التاريخي، ما يؤكد أهمية الكتاب في نشر العلوم والمعارف، وقدم الأستاذ فيصل عرضاً موسعاً عن طبيعة أعمال الدار، وما تقدمه من أنشطة، والتطور الذي شهدته، بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في أدواتها وأساليبها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور عبد الله السويجي، عن شكره وتقديره للقائمين على دار راشد للنشر، مؤكداً على أنها ستلعب دوراً كبيراً في الإسهام في صناعة مشروع ثقافي حضاري حقيقي في إمارة الفجيرة.