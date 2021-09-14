6 دراسات تناقش علاقة الرواية الإماراتية بمتغيرات الواقع

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت ست دراسات نقدية، استجابة الرواية الإماراتية لمتغيرات الواقع (من سرد الماء والصحراء إلى سرد الإنسان)، وذلك خلال ندوة سردية، أقيمت صباح أمس، في قصر الثقافة في الشارقة.

شارك في الندوة نقّاد وروائيون وأكاديميون، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة.

شهدت الجلسات الثلاث في الحدث، تركيزاً مكثفاً على موضوع تحولات الرواية الإماراتية، وحملت الجلسة الأولى عنوان «الرواية وجماليات الاستجابة إلى متغيرات الواقع»، وترأسها الأديب الإماراتي إبراهيم مبارك.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «تجليات التجريب في الرواية المعاصرة»، وترأستها د. رحاب الكيلاني.

ناقشت الجلسة الثالثة «الرواية الإماراتية الآن... سيرة الإنسان»، وأدارها القاص الإماراتي محسن سليمان، بمشاركة فتحية النمر وسامح كعوش.