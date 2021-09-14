«الإمارات للآداب» تفتح باب المشاركة في مسابقات المدارس 2022

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن افتتاح مسابقات المدارس لعام 2022، للاحتفاء بالقرّاء المتميزين، ورواة القصص، والأداء الشعري المتميز ومواهب كتابة الرسائل الخطية. وسوف يتنافس طلبة المدارس في مسابقة كأس القرّاء، لإظهار معارفهم وفهمهم لمجموعة من الكتب تختارها إدارة المهرجان بعناية.

كما أن هناك فرصة للكتّاب الشباب الواعدين لإظهار مواهبهم، من خلال مسابقة المهرجان لكتابة القصة. أما من يتميزون في أداء الشعر، فتتيح لهم مسابقة «الشعر للجميع»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، التنافس في الإلقاء وإبراز تذوقهم وفهمهم للقصائد على نحو متفرد. وتعود هذا العام مسابقة كتابة الرسائل الخطية لإبراز فن الخط مع راعٍ جديد وهي مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي.

وقد عبرت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن سعادتها بفتح باب المسابقات، وقالت: «إنه لأمر رائع أن نعلن عودة مسابقات المدارس على نطاق أوسع وأكثر تميزاً».