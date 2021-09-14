«حمدان بن محمد للتصوير» و«دبي سفاري بارك».. شراكة استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن توقيع عقد شراكةٍ استراتيجية مع «دبي سفاري بارك»، لفتح آفاقٍ جديدةٍ أمام عشاق تصوير الطبيعة، ومحاكاة بيئة الحياة البرية، والاحتكاك المباشر مع مجموعةٍ متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة، وأيضاً النادرة.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، في تصريحه خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ أمس في «دبي سفاري بارك»: متحمّسون لهذا النوع من الشراكات التي تمنح مجتمعات المصورين المحترفين وجمهور الهواة، فرصاً مباشرة لاختبار مشاعرهم ومهاراتهم، وخوض تجارب جديدة ومثيرة، دون الاضطرار للسفر لخارج الدولة.

«دبي سفاري بارك» مَعلَم ترفيهي فريد من نوعه، من حيث نوعية التشويق والمغامرة والاستكشاف، التي يشعر بها عموم الزوّار، لكن بما يخص المصورين المغرمين بالطبيعة والحياة البرية، هناك أيضاً باقاتٍ من الأخبار السعيدة التي ستتوالى تباعاً.

تفرد

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: تحرص بلدية دبي على إثراء الإمارة بالوجهات السياحية الاستثنائية والفريدة، حيث عزَّزت «دبي سفاري بارك»، التابعة للبلدية، من المكانة المتفرّدة التي تحتلها إمارة دبي في مجال السياحة، ويسعدنا التعاون مع جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي، وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للمصورين، في ما يتعلق بالفعاليات والمبادرات التي ستُقام في «دبي سفاري بارك»، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في بلدية دبي، وتسهيل إتاحة خدمات «دبي سفاري بارك»، لإنجاح المشاريع والمبادرات المشتركة، وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها في الحديقة.

برامج وتأهيل

قال علي خليفة بن ثالث: من منطلق دور الجائزة في نشر ثقافة التصوير، وتعزيز دور الفنون في التواصل البشريّ، يسعدنا أن نعلن عن دورةٍ لتأهيل السائقين والمرشدين السياحيين في دبي سفاري بارك، من خلال تدريباتٍ على استراتيجيات التصوير الخاص بالحياة البرية، ليكونوا مؤهلين تماماً لتقديم مساعدةٍ ذات كفاءةٍ عالية للمصورين، خلال جولاتهم الفوتوغرافية في أرجائها، هذا بجانب عددٍ من برامج وفعاليات وورش التدريب، من ضمنها فعاليات «أندية السبت»، التي تقيمها الجائزة منذ 7 سنوات، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.. أيضاً سيتم الإعلان قريباً عن رزم خدماتٍ خاصةٍ بالمصورين، وتوفير مجموعةٍ من أدوات التصوير لهم، بالشراكة مع كبريات الشركات الصانعة للكاميرات.