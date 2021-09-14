بدور القاسمي تدعو إلى ترسيخ ركائز التنوع والحوار الثقافي عبر كتب الأطفال

المصدر: موسكو - البيان

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية العمل على ترسيخ ثقافة القراءة بين الأطفال واليافعين من خلال بناء شراكات مبتكرة، وتعزيز التعاون بين المكتبات ودور النشر والمؤسسات الثقافية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومختلف الجهات المعنية بقطاع النشر.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة بدور القاسمي خلال المؤتمر العالمي السابع والثلاثين للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار «عالم عظيم من خلال كتاب الطفل»، ويجمع ممثلين عن الفروع الوطنية الأعضاء في المجلس الدولي لكتب اليافعين، إلى جانب نخبة من الكتّاب والرسامين والناشرين المتخصصين بكتب الأطفال واليافعين من مختلف أنحاء العالم.

صناعة

وشددت الشيخة بدور القاسمي على أن الأطفال هم بناة المستقبل، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتحسين فرص وصولهم إلى الكتاب ومصادر المعرفة، من خلال الشراكات المبتكرة والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في قطاع صناعة الكتاب. وأشادت الشيخة بدور القاسمي بالمجلس الدولي لكتب اليافعين بوصفه نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي ومثالاً يُحتذى في هذا المجال، مشيرة إلى جهود الفروع الوطنية للمجلس في إبراز قضايا الأطفال، وتعزيز فرص حصولهم على حق المعرفة خصوصاً خلال جائحة كورونا.

وبيّنت الشيخة بدور القاسمي للمشاركين في المؤتمر أن الاتحاد الدولي للناشرين ملتزم بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأعضاء للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع النشر، وأوضحت أن «الخطة العالمية لتعزيز استدامة صناعة النشر ومرونتها» (إنسباير) هي مبادرة عالمية جديدة تأتي ضمن استراتيجيته الجديدة لتطوير قدرات منظومة النشر وضمان استدامته.

تعاون ولقاءات

أوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن نقص تمثيل المرأة في قطاع النشر، خصوصاً في المناصب القيادية، أفضى إلى منهج أحادي الرؤية في الكتب المنشورة والأدبيات السائدة. وقد التقت الشيخة بدور القاسمي خلال حضورها المؤتمر العالمي 37 للمجلس الدولي لكتب اليافعين بموسكو، بمجموعة من الناشرين الروس، وأعضاء اتحاد الكتاب الروس، بالإضافة إلى جمعيات واتحادات الكتاب في روسيا، وتركز النقاش حول سبل تعزيز الجهود الرامية لدعم تنمية صناعة الكتاب في روسيا، وبحث فرص تسريع وتيرة تعافي قطاع النشر الذي تأثر بصورة ملحوظة في أعقاب انتشار الجائحة العام الماضي.