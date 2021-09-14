«أيام الثقافة الإماراتية في موسكو» تروي روائع عوالم «إكسبو دبي»

المصدر: موسكو - البيان

اختتمت، مساء أول من أمس، في العاصمة الروسية، فعاليات أيام الثقافة الإماراتية في موسكو، التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 3 حتى 12 سبتمبر الجاري برعاية «إكسبو 2020 دبي».

وفي تصريح خاص لـ«البيان»، أكد الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، أنه تم تنظيم فعاليات أيام الثقافة الإماراتية في العاصمة الروسية موسكو احتفاء بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي ستنطلق فعالياته مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه تم تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق بين سفارة الإمارات في موسكو ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، بهدف خلق جو من التعاون والتقارب الثقافي بين المجتمع الإماراتي والروسي، كما هدفت الفعالية إلى تعريف الجانب الروسي بالثقافة الإماراتية.

واعتبر السفير الدكتور محمد الجابر أن «إكسبو دبي» هو منصة انطلاق عالمية للأعمال، حيث يفتح أسواقا وفرصاً جديدة لكل زائر من قطاع الأعمال، وسوف يشمل برامج وأعمال بعيدة المدى، من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات وإبرام العديد من الاتفاقيات، وتعزيز التعاون الدولي.