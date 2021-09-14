«دبي للثقافة» تستحدث خدمة تجديد استعارة الكتب

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استحداث خدمة تجديد فترة استعارة الكتب عبر موقعها الإلكتروني، وذلك انطلاقاً من التزام الهيئة بالتحسين المستمر للخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يسهم في الارتقاء برضاهم وتلبية تطلعاتهم.

وأصبح بإمكان رواد فروع مكتبة دبي العامة تجديد الكتب المُعارة إليهم عبر الدخول إلى موقع الهيئة www.dubaiculture.gov.ae، واتباع خطوات بسيطة وسريعة لإتمام عملية التجديد، حيث لا يتطلب منهم ذلك سوى اختيار خدمات المكتبات وتسجيل الدخول إلى حسابهم في المكتبة، ثم اختيار خدمة «تجديد استعاراتي»، من خلال الملف الشخصي.

وتتيح الخدمة الجديدة تجديد الكتب المستعارة لمدة 28 يوماً إضافية من تاريخ طلب التجديد، إذ تتم عملية التجديد تلقائياً عند الضغط على طلب التجديد، وذلك بشرط ألا يكون هناك أي غرامات تأخير على المواد المكتبية المستعارة، بسبب التأخير في إرجاعها، ويحق للمستفيد التجديد مرة واحدة عن كل إعارة.

يُذكر أن «دبي للثقافة» تدير شبكة فروع «مكتبة دبي العامة»، التي تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعة للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية، مقدمة لأفراد المجتمع مناهل المعرفة في ظل خدمات كفؤة وتقنيات متقدمة.

وترتبط جميع فروع المكتبة ببعضها بعضاً، وبالمكتبات الحديثة الأخرى، عبر أحدث تقنيات الربط والشبكات، بما يتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الكتب، التي تغطي طيفاً واسعاً من المواضيع، باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغات أخرى لقصص الأطفال.