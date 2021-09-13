سي إن إن: دبي مدينة الإنجازات والأرقام القياسية عبر جديدها "عين دبي"

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أفادت شبكة "سي إن إن" العالمية أنه دبي مدينة تشتهر بإنجازها الأشياء كاملةً، دون نقصان، لتضيف بشكل مستمر كل جديد لقائمة إنجازاتها الهندسية، من بينها "أكبر" و "أطول" عجلة مراقبة في العالم "عين دبي"، التي ستحتل مكانها في سجلات الأرقام القياسية. ومن المعتزم افتتاح العجلة الواقعة في جزيرة بلووترز بدبي بشكل رسمي أمام الجمهور والزوار في 21 أكتوبر 2021، لتحصد بذلك لقب أكبر عجلة مراقبة في العالم. لكنها لم تتغلب ببساطة على المنافسة، حيث تتفوق «عين دبي» على نظيراتها في دول العالم، بأنها الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوارة، لتحل محل عجلة «هاي رولير» بلوس أنجليس.

يبلغ حجم "عين دبي" ضعف حجم "عين لندن" التي تعلو فوق نهر التايمز على ارتفاع 135 متراً. كما أن المدينة موطن لأطول برج في العالم (برج خليفة)، وأعلى مطعم في العالم، وأعلى مسبح لا متناهي في العالم، وأكبر نافورة عرض في العالم، وأسرع أفعوانية في العالم، وأكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وغيرها الكثير.

مراحل بناء

تم الإعلان عن عين دبي لأول مرة في فبراير 2013، وقد استغرق إنجازها أكثر من 8 سنوات، حيث بدأت عمليات البناء في مايو 2015، وقد تم التأجيل الافتتاح لعدة مرات وكان أحد أبرز الأسباب وباء كوفيد-19.

أوضح الفريق وراء مشروع عين دبي إنه مع أي مشروع بناء بهذا الحجم لا بد أن يكون هنالك تأخير. ومن جهته، أوضح دارين بروك، مهندس ومستشار رئيسي لـ "عين دبي" أن الفريق كان حريصاً على المعايير، ومن منطلق أن العجلة على مساحة أربعة أضعاف من مساحة العجلة القياسية، فقد توجب عليهم التركيز بشكل كبير على التصميم والتحسينات المدخلة إليه قدر الإمكان بالتوازي مع عدم الإخلال بالتصميم ذاته.

استخدم الهيكل 11200 طن من الفولاذ في البناء، أي حوالي 33٪ أكثر من الكمية المستخدمة في بناء برج إيفل. وكانت قوة الرفع القصوى المطلوبة لتركيب العجلة 2500 طن. يزن محور الهيكل والمغزل 1805 أطنان- أي ما يعادل 4 طائرات A380 - في حين أن الوزن الإجمالي للحافة وكابينة الركاب الـ 48 يبلغ 7500 طن.

خبرات

أوضح القائمون على المشروع، بحسب الشبكة العالمية، أنه قد تم تحقيق المشروع بعد الاستعانة بخبرات من جميع أنحاء العالم، إذ ساهم مستشارون من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وإيطاليا جميعا في الجوانب الرئيسية للتصميم. فضلاً عن تولي كيفن داير، المدير الفني السابق لـ "عين لندن"، منصب مدير عمليات "عين دبي".

بالمقابل، تم تصميم عين دبي لتستمر لمدة 300 ألف دورة- ما يعادل 60 عاماً، التزاماً بقواعد التصميم والسلامة الصارمة، كما أن هنالك محاولات أخرى أجريت لإطالة هذا العمر الافتراضي.