"شلها فوق المعالي والقمر".. عمل فني يحتفي بجولة محمد بن راشد في اكسبو

المصدر: دبي ـ غسان خروب

هامة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عالية، وهمته أيضاً، وهو الذي رفع اسم دبي عالياً، لتسكن بين النجوم، حيث باتت مدينة الأحلام بالنسبة للجميع، ولأولئك الذين يبحثون عن أرض يحققون فيها أحلامهم، وطموحاتهم، فيما البعض يعتبرها "صبابة القلب"، فكلما يخرج منها يعود إليها.

همة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجلت في جولته، أول من أمس، على دراجة هوائية بين أروقة معرض "اكسبو 2020 دبي"، الذي تفصلنا عن افتتاحه مسافة 15 يوم تقريباً، وهي الجولة التي ألهمت عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ليسيل مداده شعراً نبطياً صاغه بين ضلوع قصيدة تولى الفنان الإماراتي عيضة المنهالي غناءها، وهو الذي كشف عنها، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، فيما تولى الفنان والملحن فايز السعيد، صياغة جملها الموسيقية، حيث تعاون الثلاثي معاً لإصدار عمل غنائي يحتفي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى موقع "اكسبو 2020 دبي".

"شلها فوق المعالي والقمر .. دانته وسرا بها الليل العتيم"، بهذه الأبيات، انطلق الفنان عيضة المنهالي في أغنيته الجديدة، التي يؤكد فيها على أن حلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كبير، كما يؤكد في ذات القصيدة على أن اسم سموه بات قريناً للنصر، واصفاً دبي بـ "الكريمة" التي تقف لـ "الكريم". عيضة لم يكد يطلق العنان لأغنيته الجديدة، حتى استطاعت أن تحلق عالياً في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت في لفت انتباه أكثر من 18 ألف مشاهدة في غضون أقل من ساعة، لينال عنها تصفيق الجمهور، وعشاق أغنياته، والذين أجمعوا في وصفهم للأغنية بأنها "عمل رائع"، وإن المنهالي أبدع في الأداء.