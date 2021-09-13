المصدر: دبي - البيان

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ندوة افتراضية حول جديد إصداراته من الكتب، وهو كتاب (التأثيرات الإسلامية الأندلسية على المخطوطات المسيحية في عهد ألفونسو العاشر، الملقب بالعالِم)، قدَّمها مؤلف الكتاب الدكتور طارق محمد البحيري، مفتش آثار في قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية التابع لوزارة السياحة والآثار في مصر.

وتناول الدكتور طارق العديد من المواضيع، منها: التأثيرات الأندلسية على تصاوير المخطوطات المسيحية في عهد ألفونسو العاشر، وذلك من خلال عرض بعض المخطوطات في الآداب، وقال: «على الرغم من الكتابات العديدة عن أثر الحضارة الإسلامية الأندلسية على الفنون والعمارة الأوروبية، والتي تشغل الآن اهتمام العديد من الباحثين الإسبان والعرب، فإن التأثيرات الأندلسية على إسبانيا في تلك الفترة وجدت اهتماماً محدوداً من قبل الباحثين، حيث إن معظم البحوث التي صدرت باللغة العربية حول تلك التأثيرات لا تُعَدُّ أكثر من عرض عام لأعمال الترجمة التي تستهدف التعريف بها».

كما تحدَّث المحاضر بشكل موجز عن تاريخ ألفونسو العاشر، بالإضافة إلى دور مدينة طليطلة في ترجمة الكتب العربية، مع عرض لكتاب مخطوط في الشطرنج، مزين بالصور وبعض المنمنمات.