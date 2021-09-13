رسالة حملة «الشارقة للكتاب» العالمية تصل القاهرة

المصدر: الشارقة - البيان

وصلت رسالة حملة هيئة الشارقة للكتاب التي تحمل شعار «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث توزع شعار الحملة باللّهجة المصرية (لو ليك في حاجة، يبقى ليك في الكتب) على امتداد الشوارع، ليقول للعالم من قلب القاهرة: إن الكتب ليست لفئة محددة من الناس، وكل شخص بإمكانه أن يجد الكتب التي تتحدث عما يهمه ويثير تفكيره ويمنحه المتعة والمعرفة والعلم، سواءً كان رياضة، أو موسيقى، أو طبخاً، أو تصويراً، أو غيرها من الاهتمامات والهوايات.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من شخصيات رسمية وفنانين ومبدعين مصريين، حيث أشادوا عبر المنصات الإعلامية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بدور إمارة الشارقة الثقافي، وما يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من جهود للارتقاء بالحراك الثقافي، وتعزيز وعي المجتمعات تجاه القراءة والمعرفة، لا سيما دعم سموه لحملة «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، التي تعد الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

رؤية راسخة

وحول الحملة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تجسد الحملة رؤية راسخة لإمارة الشارقة، قاد فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشروعاً حضارياً كبيراً بدأ من الشارقة وتوسع طوال أربعين عاماً ليشمل المنطقة والعالم كاملاً».