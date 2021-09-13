حمزة نمرة فخور بمشاركته في «صيف دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد المطرب المصري حمزة نمرة حرصه على التنوع وعدم التكرار في أعماله الفنية وسعيه الدائم لأن تناقش أعماله موضوعات تمس واقع الجمهور، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز. وأضاف حمزة نمرة أن أغانيه تعبّر عنه وعن الحالة التي يعيشها: «لا أقدم أي عمل غنائي لا أشعر به، أو يتعارض مع أفكاري، إذ من الضروري أن يكون له صدى في حياة الناس».

وعن كواليس حفله الأخير الذي قدمه الشهر الماضي ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ولقائه الأول مع جمهوره بشكل مباشر منذ بدء جائحة كورونا، أوضح أن التحضيرات بدأت قبل عدة أشهر للتدريب على برنامج الحفل والأغنيات التي سيقدمها وتم التركيز على أغاني ألبومه الأخير «مولود سنة 80» .