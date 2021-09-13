حياكة وتشكيل وشغف في جبال كاليفورنيا

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

من قلب جبال أيديلوايد الريفية بكاليفورنيا، تنهمك الحرفيتان باربرا تيلر أورنيلاس، وشقيقتها ليندا تيلر بيت، الحائزتان جوائز، في تعليم الفنانين المبتدئين والمحترفين، ودعم العديد من الحرفيين الأصليين في عالم النسيج والحياكة، منذ أكثر من 70 عاماً.

ويلتقي النساجون في مكتبة كرون، المسماة تيمناً بمؤسسي مدرسة ومركز «أيديلوايلد للفنون»، للتعبير عن شغفهم. ويحتضن هؤلاء جميعاً، مبنى يشبه من الخارج، وفقاً لما ذكر موقع «آزسنترال»، الأكواخ المنحدرة الأصلية، حيث كانت الصفوف تعطى أساساً في الهواء الطلق، مع انطلاقة افتتاح المبنى، عقب الحرب العالمية الثانية. ويمتد حرم «أيديلوايلد للفنون» على مساحة 200 فدان، في جبال سان جاسينتو، وسط أشجار السنديان والمخروطيات.

ويحاول المركز التوسع، ويركز على الفنانين المحليين، ويحاول إلهام الطلاب الأصليين، للاستفادة من مدرسة الفنون العالمية ذات الطراز الرفيع.