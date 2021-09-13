نسخة مذهبة من القرآن الكريم في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تتباهى دبي بمكانتها بين المدن، وهي الجميلة التي تعودت أن تفرد شعرها على طول ضفة الخور، تتباهى بكونها بوابة للفن والإبداع، حيث تدخل منها المواهب المبدعة أرض المنطقة العربية، لتحلق منها في فضاء العالم، لا سيما وأن المدينة تستعد حالياً لافتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يبدو أشبه بعرس عالمي، تتنافس فيه الثقافات على عرض جواهرها الثمينة أمام العالم.

بوابة دبي واسعة وعالية المقام، قادرة على استيعاب فنون الدنيا وإبداعاتها، كما إبداعات الفنان الباكستاني شهيد رسام، الذي نذر 5 سنوات من حياته، لإنجاز تحفة فنية جديدة، عبارة عن نسخة مذهبة من القرآن الكريم تفوق في ضخامتها النسخة التي أنجزها الأفغاني محمد صابر خضري في 2012، حيث يستعد شهيد رسام للكشف عنها في معرض «إكسبو 2020 دبي».

11

الفنان شهيد رسام الذي كان قد عاش على أرض دبي نحو 11 عاماً، وعاد من بعدها إلى مسقط رأسه كراتشي، ليشغل فيها منصب مدير معهد الفنون والحرف، ها هو يستعد للعودة إلى «دانة الدنيا»، حاملاً معه نسخة مذهبة من القرآن الكريم، والتي صنع حروف آياته من الألمنيوم المطلي بالذهب، حيث يشير في حديثه مع «البيان» إلى أن هذه التحفة استغرقت منه 5 سنوات.

وقال رسام الذي سيحط رحاله في دبي 19 الجاري: «عملية نقش حروف القرآن الكريم تمت باستخدام مادة الألمنيوم المطلي بالذهب، ولأجلها قمت باختيار قماش عالي الجودة، ليكون عبارة عن الصفحات التي تحمل الآيات القرآنية». وأضاف: «عملية إنجاز هذه النسخة استغرقت مني 5 سنوات تامات».

550

تحفة القرآن الكريم المذهبة التي أنجزها الفنان شهيد رسام، قد يظن البعض وللوهلة الأولى أنها صغيرة، ولكنها في الواقع ضخمة، وبحسب شهيد، يبلغ طول هذه النسخة 259 سم، بينما عرضها يصل إلى 198 سم، ويبين شهيد بأن عدد الصفحات يصل إلى 550 صفحة، بواقع 150 كلمة لكل صفحة، ويوضح بأنه استخدم مجموعة من الخطوط في تحفته الفنية، ومن بينها خط النسخ والخط الفارسي والذي يعرف أيضاً باسم «خط التعليق»، كما زينها بمجموعة من الزخارف الإسلامية رفيعة المستوى.

ويقول: «على طول التاريخ الإسلامي، كتب القرآن الكريم العديد من الخطاطين، سواء على الورق أو جلود الحيوانات، ولكوني نحاتاً ورساماً، فقد كنت طوال الوقت أرى في الكلمات القرآنية منحوتات خاصة، ولذلك أعتقد أن النسخة التي قمت بخطها هي فريدة من نوعها، ومميزة، لا سيما وأنني استخدمت مادتي الألمنيوم والذهب».

ابتكار وتنويع

وأضاف: «بعد أن أجريت بحوثاً عديدة حول التصميم والزخارف العربية والفارسية والتركية، فقد تمكنت من ابتكار تصميمي الخاص، الذي قمت بتنفيذه على قماش بألوان أكريليك»، ويؤكد شهيد رسام، على أن حجم نسخة القرآن الكريم التي قام بإنجازها تفوق النسخة التي قام بها الخطاط الأفغاني محمد صابر خضري. وقال: «آخر أكبر نسخة من القرآن الكريم التي خطها الأفغاني محمد صابر خضري، كان طولها 204 سم، وعرضها 137 سم».

في جعبة الفنان شهيد رسام العديد من الأعمال الفنية المرموقة، ومن بينها بورتريه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي عرضها في متحف دبي، إلى جانب عدد من البورتريهات الخاصة بزعماء العالم مثل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والراحلة بناظير بوتو، وغيرهم، كما أنجز أيضاً مجموعة أعمال فنية أخرى، عرضت في العديد من دول العالم، ومن بينها الإمارات، إلى جانب أعمال بيعت في مزاد كريستيز، لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان.