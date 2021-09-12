«إيجاد العالم».. دروب السعادة بين دفتي كتاب

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

في عالم اليوم، الذي يعج بأشخاص يحثون الخطى نحو امتلاك الجسم المثالي، وتحقيق الشهرة والنجومية، وكسب الثروات، يأتي كتاب جديد، محاولاً تبديد بعضاً من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول ما يلزم لنكون سعداء فعلاً، وكيف يمكن تعزيز رفاهيتنا، من خلال التفكير والعلاقات الإيجابية.

الكتاب الذي ألفه مجموعة من علماء النفس، بعنوان «إيجاد العالم الذي نريد العيش فيه»، يدور حول علم النفس الإيجابي، الذي تنظر إليه على أنه وسيلة أكثر فعالية لتحقيق السعادة مما يفعل المال أو النجاح.

وقد نشرت المؤلفة سو روفي، المشاركة في الكتاب، نصائح وردت في الكتاب على «فيمايل» أخيراً، وبعضها مخصص للأطفال، حيث أكدت أن عقوداً من البحث، لا تزال تؤكد أنه من الممكن أن نعيش حياة مليئة بالرضا، عن طريق العلاقات الصحية القائمة على الدعم والتواصل، وتقدير المعنى والهدف من حياتنا.

لكن لا الحصول على ميدالية ذهبية أو التفوق في امتحان، أو الفوز باليانصيب أو الشهرة والنجومية، سيحقق لنا السعادة، وإن كانت تلك الإنجازات قد تخلق شعوراً بالنشوة، وهي مشاعر لن تدوم.

ومع ذلك، يبقى الخبر السار الذي أكدته أبحاث الرفاهية، هو أن السعادة على المدى الطويل، هي بالتأكيد في متناول اليد، طالما أننا نبحث في الأماكن الصحيحة، ومستعدون لاتخاذ إجراءات بشأنها، كما تشير المؤلفة في كتابها.