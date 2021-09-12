سحر مهرجان تورنتو يبزغ مجدداً

المصدر: (تورونتو - أ ف ب)

في أول عودة لنجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي منذ سنتين، سارت بطلة الفيلم الموسيقي «دير إيفان هانسن»، الممثلة جوليان مور، على السجادة الحمراء، خلال افتتاح أكبر مهرجان سينمائي في أمريكا الشمالية.

ويقصد المهرجان عادةً نحو نصف مليون من روّاد السينما، لرؤية نجوم هوليوود، غير أنّ هؤلاء غابوا عن المهرجان العام المنصرم، بسبب إغلاق حدود كندا أمام المسافرين، باستثناء الرحلات الضرورية. وسيكون عدد الجمهور في القاعات محدوداً، نظراً لاستمرار تطبيق القيود الصحية.