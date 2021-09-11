رواية جديدة ترصد تحولات «الإسلام السياسي»

المصدر: القاهرة - البيان

ترصد رواية «نادي المحبين» للكاتب المصري صبحي موسى، الصادرة حديثاً، كيف تحول الإسلام السياسي من جماعات مناوئة للسلطة إلى السلطة نفسها، وكيف أسهمت مراكز الأبحاث الاستراتيجية في وضع خطة وصولهم إليها عبر عقدين من تقوم هذه الرواية على خطين زمنين، الأول يؤرخ لما جرى في مصر من أحداث عقب ثورة 25 من يناير، وصعود الإخوان إلى السلطة وسقوطهم في 30 يونيو، والثاني يؤرخ أحداثاً كبرى جرت في مصر والعالم منذ منتصف السبعينات حتى ثورة يناير.

وفي هذا السياق، تكشف الرواية التي تقع في 360 صفحة من القطع المتوسط عن الأفكار والمخططات التي قامت مراكز الأبحاث بتقديمها لصانع القرار في الغرب كي ينفذها في منطقة الشرق الأوسط، وكيف أدى ذلك لنجاح الإخوان في الوصول إلى سدة الحكم عام 2012، وعلى الجانب الآخر ثمة خطين فنيين آخرين لعبا عليهما المؤلف، وهما فضح الجانب الثقافي الذي أتاح للإسلام السياسي الصعود بكل هذه القوة، أما الخط الثاني فهو كيف تمكنت الدولة العميقة من إفشال مشروع الإخوان واستعادة الوطن من براثنهم.