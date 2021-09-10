مهرجان جرش يعود بعد توقفه بسبب «كورونا»

المصدر: عمان- أ ف ب

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، أمس، أنه سينطلق في دورته الخامسة والثلاثين في 22 سبتمبر الجاري، وفق ضوابط صحية بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلو متراً شمال عمان) من 22 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي.

وقال وزير الثقافة علي العايد: إن المهرجان يقام مع «الالتزام بالبروتوكول الصحي (...)، وبنسبة 50 في المئة من السعة الفعلية للمسرح أو القاعة».

وأكد أن «إجراءات صارمة ستتخذ لتنفيذ البروتوكول الصحي».

وشدد على أن «رمزية هذا المهرجان تكمن في كونه جزءاً من إنجازات الدولة الأردنية، ومضى على تأسيسه أكثر من 40 عاماً»، إضافة إلى «دوره الثقافي والفني».

وأعلن العايد أن حضور فعاليات الفنانين الأردنيين وحفلاتهم في المهرجان سيكون مجاناً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الأردن.

وأحيا الأردن في 11 أبريل الماضي الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى بسبب الجائحة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي: إن تدقيقاً سيجري عند البوابات «من شهادات الحصول على اللقاحات» المضادة لفيروس «كورونا»، وسيطبق ذلك «حتى على دخول الفنانين».

وأشار سماوي إلى أن عدد الحضور المسموح به سيكون 2500 شخص في المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية، الذي يتسع لنحو خمسة آلاف، بينما يسمح بحضور 1500 شخص في المسرح الشمالي، الذي يتسع لثلاثة آلاف.

وأعلن مشاركة فنانين عرب، بينهم ماجدة الرومي، ونجوى كرم من لبنان، وجورج وسوف وحسين الديك من سوريا، وعمر العبدالات ونداء شرارة من الأردن.

وبالإضافة إلى الأمسيات الثقافية والشعرية، تشارك في المهرجان فرق فنية فلكلورية وموسيقية أجنبية وعربية من أذربيجان وكرواتيا والمكسيك واليونان وكوريا، إلى جانب فرق من العراق ومصر والأردن.