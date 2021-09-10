«لعنة فردوس» جديد الكاتبة الأردنية نور أرناؤوط

المصدر: عمّان - البيان

تدور رواية (لعنة فردوس)، للكاتبة الأردنية نور أرناؤوط، حول شاب في مقتبل عمره يعاني من صراعات داخلية يرفض الواقع الذي ولد فيه، فيبدأ بالبحث عن الحقيقة التي اعتقد أنه مغيّب عنها نتيجة ظروف وأحداث غامضة تعيشها عائلته تدفعه للبحث عن أسبابها بين الماضي والحاضر.

وتتناول الرواية أفكار هذا الشاب البالغ عمره ستة عشر عاماً، وكيف له تحمل مسؤوليات لا تناسب أعوامه المعدودة.

أيضاً تدور أحداث الرواية حول فترة زمنية شهدت بعض الحروب، وخلالها اضطر أجداده للعيش في وطن لا يشبه ملامحهم.. ورغم ذلك تنوعت بطولاتهم وتضحياتهم لهذه الأرض فتخللتها حالات من الحزن والفقد، مما زاد من صراعات البطل اتجاه ما يدور حوله، ليأتي من يمد له يد العون ويهدئ من تلك الصراعات التي سكنت عقله وروحه.

يذكر أن نور أرناؤوط كاتبة مقالات ونصوص وناشطة ثقافية، ولدت في العاصمة الأردنية عمّان، ودرست تخصص تكنولوجيا المعلومات.