«فن التذهيب» ورشة استباقية لملتقى «الراوي»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم معهد الشارقة للتراث ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ21، ورشة بعنوان «فن التذهيب»، ضمن الورش الاستباقية للملتقى، قدمها وتحدث فيها الخطاط العراقي مصعب شامل الدوري، وذلك في مقر المعهد، مبنى مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي.

وهدفت الورشة إلى تعليم المشاركين طريقة تذهيب المصاحف واللوحات الفنية، وكيفية كتابة الحروف العربية بالذهب، وتطور استخدام الأدوات الخاصة بالخط، واستهدفت الفئة العمرية 12 سنة وما فوق، ولاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل المشاركين.

جزء حيوي

وقالت عائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، المنسق العام لملتقى الشارقة الدولي للراوي 21: «برنامج الورش الاستباقية أحد البرامج المهمة والمميزة التي تسبق وتمهد لملتقى الشارقة الدولي للراوي، وهي جزء حيوي لا يتجزأ من الملتقى، يسبقه ويتكامل معه، ودوماً يحصل المشاركون من خلالها على معلومات قيمة في مشهد تفاعلي بين المحاضرين ومقدمي الورش، والمشاركين فيها من مختلف الفئات العمرية».

وأعربت عن شكرها وتقديرها للمحاضر مصعب شامل الدوري، الذي قدم معلومات مهمة وضرورية حول فن التذهيب وقيمته ومكانته وأهميته، كما شكر المشاركين الذين أغنوا الورشة من خلال تساؤلاتهم ومداخلاتهم.

وقال مقدم الورشة، مصعب شامل الدوري: «تناولت الورشة فن التذهيب في المصاحف، وكيفية استعمال الذهب، وأنواع الذهب، كما تم التطرق إلى المفردات الزخرفية، ورسمها وإعادة تلوينها، وكان تفاعل المشاركين مشجعاً ومميزاً».

وأضاف: «قُمنا بالتعريف حول عملية صيانة المخطوطات التي ترجع لبداية كتابة المصاحف، إضافة إلى التعريف بالمواد المستخدمة مثل الأشرطة اللاصقة الخاصة، العقيق، الصمغ العربي، النشاء، والسائل الخاص المستخدم في دمج الأوراق التالفة وكيفية إعدادها وتحضيرها للتذهيب باستخدام عيار ‬12، ‬18، ‬21».

«نصب المقاومة»

وأفاد الدوري، بأنه سوف يكون هناك ورشة أخرى في الأيام المقبلة حول «فن التذهيب» في مدينة خورفكان بحضور خالد الشحي، مدير فرع المعهد في خورفكان، في مقر «نصب المقاومة» يوم الأحد المقبل في تمام 10:00 صباحاً ليتناول فيها نفس المحاور حول طريقة تذهيب المصاحف واللوحات الفنية، وكيفية كتابة الحروف العربية بالذهب، وتطور استخدام الأدوات الخاصة بالخط.