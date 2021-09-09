محمد بن زايد عنوان المحبة في أغنية "نتبعك"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

البعض يصفه بـ"مهندس الأغنية الإماراتية"، وهو الذي اجتهد في تلحين الأغنية الوطنية، إنه الملحن محمد الأحمد، الذي أطلق العنان أخيراً لأغنية جديدة حملت عنوان "نتبعك" والتي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر سعيد الكتبي، وألحان وإخراج موسيقي محمد الأحمد.

في الأغنية الجديدة يصف الشاعر سعيد الكتبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "نور الحق والدنيا ظلام"، ويؤكد أن "راحة العالم" لا تكون إلا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي طالما دعا للتسامح والوئام، وهو رجل السلام، الذي أفرد له شعبه مكانة خاصة في القلب.

كما يؤكد الكتبي، في قصيدته الغنائية، أن "الشعب كله يسير خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، وأن "الشعب رهن إشارته".

أغنية "نتبعك" الجديدة التي رأت النور، أمس، استطاعت أن تحقق مشاهدات جيدة عبر موقع "يوتيوب"، كما تميزت بكونها تعد أول أغنية يتم تسجيلها على شكل الحفلات الغنائية، في استوديو الوطن، وهو ما أكده الملحن محمد الأحمد في تغريدة له، أطلقها عبر "تويتر".

قال فيها: "نتبعك" أول عمل غنائي وطني يتم تسجيله على شكل الحفلات الغنائية والتي تنفذ عادةً على المسارح الفنية، بفضل الإمكانيات التي يتميز بها استوديو الوطن".

وأضاف: "استطعنا تنفيذ الفكرة وتسجيل العمل مع الفرقة الموسيقية، كما نفخر بأن العمل تغنت كلماته عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".