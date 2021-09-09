منصة التصميم الإماراتي في إكسبو دبي تحتفي بالحِرف والموروث المحلي

المصدر: دبي- البيان

أطلق برنامج التصميم والحِرف في «إكسبو 2020 دبي»، «منصة» التصميم الإماراتي، التي تسلط الضوء على أعمال أكثر من 40 مصمماً محلياً ودولياً، يسردون قصصاً عن دولة الإمارات، عبر مجموعات من التصاميم الحصرية.

سيحظى الملايين من زوار «إكسبو 2020» بفرصة استكشاف الحِرف والموروث الإماراتي برؤية معاصرة، إذ تضم «منصة» سبع مجموعات تصميمية بعنوان «قصص الحِرف»، صُممت بالتعاون بين مصممين محليين ودوليين، و«مصمم الأسبوع»، وهو استعراض أعمال حصرية لـ 24 مصمماً ومؤسسة من جميع أنحاء دولة الإمارات، يلقي الضوء على تنوع مشهد التصميم العصري في الدولة ومدى نشاطه.

وقالت د. حياة شمس الدين، نائب رئيس أول، الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»: «تستقي المقاربة الجماعية لـ«منصة» إلهامها من الشعار الرئيسي لـ«إكسبو 2020 دبي» (تواصل العقول وصنع المستقبل) وجوهره. وعبر جمع حِرفيين ومصممين من دولة الإمارات، وجميع أنحاء العالم معاً، ندعم حواراً ثقافياً وإبداعياً غنياً، يسهم في التأسيس لإرث هادف بعد اختتام فعاليات «إكسبو 2020».

حوار

«قصص الحِرف» مُعدة بتكليف من «منصة»، وتمثل حواراً بين المصممين والحِرفيين المحليين والدوليين المدعوين، لاستكشاف الحِرف والثقافة الإماراتية وتمثيلها بأسلوب جديد. وستُعرَض مجموعة من الأفلام الوثائقية المصورة في مواقع مختلفة من دولة الإمارات، إلى جانب مجموعات التصاميم، وستجذب بذلك الزوار أكثر إلى العوالم الخاصة للحِرفيين وحِرفهم وتقاليدهم.

تمثل «8,000 موجة: قصة الغوص بحثا عن اللؤلؤ» القصة الأولى من سلسلة قصص الحِرف من «منصة»، فضلاً عن أنها عمل مشترك بين استوديو التصميم الإسباني «تودوموتا»، واستوديو التصميم الإماراتي «أساطير»، الذي أسسه محمد السويدي، المتخصص في صناعة منتجات مصنوعة يدوياً من عرق اللؤلؤ والمواد الخام.

أما مجموعة «مصمم الأسبوع» فستقدم صورة عن تنوع المشهد التصميمي في جميع أنحاء دولة الإمارات، عبر تقديم أعمال 24 مصمماً مقيماً في دولة الإمارات، فضلاً عن المؤسسات العامة والخاصة.

حيوية

وقال سامر يماني، القيم الفني لـ«منصة»: تتميز الحرف بقدرة مميزة على التعبير عن الثقافة المحلية وهوية الشعوب، وعبر مقاربة شاعرية لهذه القدرة، استخدمنا حِرفاً إماراتية بصفتها أداة للاتصال ودمجناها بالتصميم المعاصر، وتقنيات ومواد جديدة، من أجل إيصال عدد أكبر من القصص المحلية.

وستُعرَض جميع القطع والمجموعات من التصاميم، وستُطرَح للبيع في صالة «منصة»، التي تضم واجهة زجاجية ضخمة، يبلغ حجمها 13 متراً، صممها كل من كارميلو زابولا ورامي العلي، وتجمع الطباعة الثلاثية الأبعاد بالحِرف المحلية. تقع «منصة» التصميم الإماراتي في الدور الأرضي لفندق روڤ «إكسبو 2020» المجاور لساحة الوصل، وستفتح أبوابها يوميا طيلة فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي».