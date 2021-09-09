«متحف فان غوخ» يغازل فنون الديجيتال في الجميرا

المصدر: دبي - البيان

كما عوّدتنا دبي، في كل شهر من كل عام، هناك دائماً تجربة شيّقة أو فعالية ترفيهية أو نشاط ثقافي مصمم خصيصاً لإضفاء عامل الإثارة والتشويق وإثراء الحياة في هذه المدينة الحبيبة وتأكيد مكانتها في قلوبنا وفي أعين العالم على أنها بحق الوجهة المثالية للجميع. وهذا ما يعده ويقدمه «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا عبر طيف استثنائي من التجارب الترفيهية والأنشطة الثقافية لكل أفراد العائلة.

من التجارب الفنية الغامرة والتصاميم المعمارية الخيالية بلمسة جمالية فريدة، إلى الموسيقى وتمارين اليوغا المصممة لتعزيز الصحة والرفاهية للأطفال والبالغين على حد سواء، تعزز منصة «ثياتر أوف ديجيتال آرت» الثقافية والترفيهية الجديدة من الانغماس في أسلوب حياة إبداعي وممتع، وذلك بتشجيع الاستكشاف الفني والتعلم وتطوير الذات بصورة جمالية، شيّقة، مميزة، ومناسبة للجميع! ويقدم «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية المصممة لتناسب جميع الفئات العمرية، ويحتضن روائع لفان غوخ، وهو ما يجعله المكان الأنسب لأطفالك لاستكشاف وتنمية قدراتهم الإبداعية في بيئة ممتعة وملهمة، والمكان الأفضل للرقص، الرسم، وتحفيز مواهب عائلتك ككل عبر مجموعة متنوعة من لوحات الفن الكلاسيكي وتجارب الفن الحديث.

عوالم

ويوفر «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا، دبي، للزوار القدرة على ان يحظوا بتجربة الانغماس في عوالم غامرة مع الموسيقى، عبر وسائط حسية متعددة لاستكشاف الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والعروض والتركيبات وغيرها الكثير.

تنوع

ويستضيف «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا متحف «فان غوخ: أعمال حية»، وهو عرض غامر تتخلله عروض أدائية حية. تم تصميم هذه التجربة الرقمية الغامرة بوسائل تكنولوجية حديثة تشمل الوسائط المتعددة والتجارب التفاعلية وتجارب الواقع الافتراضي لجذب جميع أفراد العائلة في فرصة رائعة لاستكشاف وتقدير عالم فان غوخ، فنه، وقدراته بطريقة لم يسبق لهم القيام بها من قبل. من بدء التجربة إلى نهايتها، يحيط المتحف الزوار بأجواء لا تُنسى من الضوء والألوان والأصوات والروائح ليجربوا بأنفسهم روائع فان غوخ ويشاهدونها تنبض بالحياة أمام أعينهم.

لياقة بدنية لتجربة يوغا مثالية تتميز بتنشيط العقل والجسم في الوقت الذي تملأ به كيانك بشعور رائع من الراحة والهدوء، يستضيف «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في مدينة جميرا مدربة الصحة المُعتمدة أماندا المتخصصة في تمارين اليوغا، بما في ذلك هاثا وفينياسا يوغا، في جلسة تمارين غامرة بالشراكة مع بوما. يتمتع المشاركون في هذا الجلسة بعرض مذهل بزاوية 360 درجة وموسيقى مثالية تحفز التركيز على النشاط البدني والذهني.