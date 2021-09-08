حملة الشارقة الثقافية محور جديد «الناشر الأسبوعي»

المصدر: (الشارقة- البيان)

تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» أهمية الحملة الثقافية العالمية للشارقة، ودلالتها ومرتكزاتها، التي تؤكد دور المعرفة في تآخي الشعوب، ونشرت في عددها الخامس والثلاثين موضوعات تتعلق بالتأليف، وصناعة النشر والترجمة.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري في افتتاحية العدد أن: «رسالة الشارقة إلى العالم التي تنقلها هيئة الشارقة للكتاب، تأتي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعمير البناء المعرفي، من خلال مشروع الشارقة الثقافي التنويري، الذي انطلق قبل أربعة عقود»، موضحاً أن الحملة تؤكد على الكلمة بوصفها حكمة العصور، وتُذكّر مجدداً أن: «الأبجدية، التي وُلدت في منطقتنا الحضارية، هي أعظم اختراع على مرّ الزمن».

ووصف الكتاب بأنه خريطة الطريق إلى حاضر مشرق ومستقبل إنساني متقدّم، وهو خريطة الطريق إلى تنمية شاملة في كل المجالات، وهو خريطة الطريق إلى حياة بين جيران في القارات، حياة تسودها قيم العدل والحق والجَمال والمساواة والاحترام. وقال العامري: «إن الحملة تؤكد حق المعرفة للجميع، وأنها حق أساسيّ للقارئ أينما وُجد».