«إكسبو دبي» يستهل سلسلة «الأمسيات الخالدة» بحفل كاظم الساهر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات حملة عالمية جديدة تدعو لتجربة الإمكانيات غير المحدودة لإكسبو 2020 دبي. وتستعرض بمشاركة النجم العالمي الشهير كريس هيمسوورث، الموضوعات المستقبلية والتجارب المذهلة التي سيقدمها الحدث الأروع.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ومدير عام إكسبو 2020 دبي: «اشتركنا مع طيران الإمارات في إنتاج حملة جريئة ومثيرة نرى أن صداها سيتردد في أوساط الناس عبر العالم، وتلهمهم للقدوم وتجربة إكسبو 2020 دبي بأنفسهم.

سوف يكون إكسبو 2020 دبي واحداً من أعظم الأحداث التي يجب مشاهدتها في العالم». ومن جهة أخرى، كشف «إكسبو 2020 دبي» عن سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية، التي سيدشنها في أكتوبر بحفل غنائي لقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، وستقدم عبرها كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم عروضاً مبهرة وملهمة، تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

ووضع «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً مميزاً وحافلاً لهذه السلسلة من الأمسيات، من أجل تقديم تجربة مبهرة للحضور، وجمهور المتابعين عن بعد، مستعيناً بقدرة الفنون والموسيقى على توحيد شعوب العالم.

وستحتضن ساحة الوصل العملاقة، أيقونة موقع «إكسبو 2020» وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، سلسلة «أمسيات خالدة» على مدى فترة إقامة الحدث الدولي، حيث سيقدم مشاهير الفن عروضاً حية بحضور جمهور من أنحاء العالم.

وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لـ«إكسبو 2020 دبي» على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعاً من موضوعات «إكسبو 2020 دبي» (الفرص والتنقل والاستدامة)، والتي تُمثّل محركاً رئيساً للتقدم في العالم. وسيبهر هؤلاء الفنانون الحضور بعروض مبتكرة، مستعينين بأحدث تقنيات العروض الترفيهية وقدراتهم الإبداعية.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي»، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار «إكسبو» مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، بالإضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقالت لُبنى هارون، نائب رئيس- صُنّاع اللحظة في «إكسبو 2020 دبي»: «يسرنا إطلاق سلسلة «أمسيات خالدة»، التي ستقدم نخبة من الفنانين العرب والعالميين في حفلات متميزة بأسلوب وقالب مبتكرين. سيقدم الفنانون عبر هذه العروض الممتعة والهادفة رؤيتهم لموضوعات «إكسبو 2020 دبي» في احتفال بالإبداع والتنوع والثقافة».

احتفاء

واحتفالاً بأول «إكسبو دولي» يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، سيكون قيصر العرب كاظم الساهر ممثلاً لهذه المنطقة بأكملها؛ وبصفته واحداً من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى، الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي.

سيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، وهو أحد موضوعات «إكسبو 2020 دبي» الثلاثة، وسيُلهم أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية. وسيذاع الحفل على موقع «إكسبو» على الإنترنت وتلفزيون «إكسبو» على يوتيوب ويُبث في أنحاء العالم عبر قنوات عدة.

بهذه المناسبة، قال كاظم الساهر: «أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي جمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020 دبي»، وذلك في أول ليلة من «أمسيات خالدة».

ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر. إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة»