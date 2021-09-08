«تشكيل» يستعرض برامجه لفنون الاستدامة والاقتصاد الإبداعي

دبي- رشا عبد المنعم

أعلن مركز «تشكيل» عن انطلاق فعاليات موسم الخريف 2021 تحت شعار «موسم التعلّم والاكتشاف 2021» ببرنامج متنوع من المعارض والورش والدعوات الفنية المفتوحة، وفعاليات العرض الأول للمنتجات، وغيرها من الأنشطة التي ستتيح للجمهور من الكبار والصغار التعرّف على التوجهات الجديدة، والاستفادة من فرص صقل مهاراتهم الفنية والإبداعية، بالتوازي مع إعادة افتتاح الفعاليات المحلية والدولية في الأول من أكتوبر الماضي، في إمارة دبي المدينة الوحيدة في العالم، التي استضافت فعاليات دولية كبرى خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن المقرّر أن يحتفل «تشكيل» خلال موسم الخريف، بين 17 و20 أكتوبر، بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، المناسبة التي أقرتها وتحتفل بها الأمم المتحدة، وذلك من خلال تنظيم مسابقات في التصميم وورش فنية للشباب حول موضوع الاستدامة، كما يعتزم المركز خلال موسمه الفني مناقشة خبراء الفنون التشكيلية والتصميم من دولة الإمارات في موضوعات تشمل التعريف بمفهوم الترميز الرقمي للأعمال الفنية Non-Fungible Token (NFT)، والاعتبارات التي شكّلت ملامح التطوّر لنموذج معارض البينالي الكبيرة، والتصميم النقدي، والسياق في التصميم الرسومي، وأدوات رسم الخرائط الجغرافية الآلية.

تدريب المدربين

وفي السياق فقد عزز مركز «تشكيل» هذا العام مبادراته التوجيهية وسبل الدعم المتاحة أمام الممارسين المقيمين في الإمارات، لمساعدتهم على تطوير ممارساتهم وتعميق علاقاتهم وتنمية حياتهم المهنية، وستتيح سلسلة جلسات «زيارة قيّم» للفنانين الانضمام إلى جلسات نقد فردية تقام مع قيّمين على معارض ومتاحف بارزة لتلقي الملاحظات على أعمالهم، وعرض الأفكار وصقلها.

اكتشاف الفنون

ومع توفير الأجواء الآمنة تعود فعاليات مركز تشكيل لموسم الخريف، كونها منصة لإبراز الأساليب المعاصرة أمام الفنانين والممارسين مع مراعاة تطبيق كل التدابير الوقائية واتخاذ مختلف البروتوكولات، التي تكفل السلامة والصحة، وقالت ليسا باليتشغار نائب مدير «تشكيل»، إن «موسم الخريف 2021» يتضمّن مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية والمعارض الفنية والمحاضرات المتخصصة. وأوضح كرم حور مدير التسويق والاتصالات بمركز «تشكيل»: إن فعاليات موسم الخريف تنطلق بافتتاح المعرض الأول للفنانة التشكيلية المصرية المقيمة في الدولة، نورا زيد، ويقام تحت عنوان «القاهرة في صور: حكاوي من هيليوبوليس»، في الفترة بين 14 سبتمبر و23 أكتوبر، وتُشكّل الرسوم التوضيحية التي يشتمل عليها المعرض والمرسومة إما يدوياً وإما رقمياً وباللونين الأبيض والأسود، منظومة فنية زاخرة بتفاصيل ثرية لا يلتفت إليها كثيرون، مأخوذة من أنحاء متفرقة من العاصمة المصرية، مسقط رأس الفنانة.