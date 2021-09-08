كويلو يحتفي بـ«توك توك» قارئه الهندي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

قدم الروائي البرازيلي العالمي باولو كويلو شكره، لمعجب هندي يدعى براديب من كيرالا الهندية، اكتسب شهرة لم يكن ليتخيلها، حيث نشر كويلو نفسه صورة مركبة براديب «التوك توك» على «تويتر»، حاملة اسم كويلو مرفقاً بواحد من عناوين أعماله الأكثر شهرة وهي «الخيميائي» ولكن بلغة الماليالامية.

وقد منحه ذلك، بحسب صحف هندية شهرة واسعة، بعدما اختار كويلو صاحب الـ 15 مليون متابعاً على «تويتر» أن ينشر صورة المركبة الخضراء بثلاث عجلات «توك توك» على حسابه تكريماً لقارئ رواياته النهم، ما جعله حديث مواقع التواصل. وتفاعل رواد تويتر مع التغريدة بشكل كبير، ودعا أحدهم كويلو لزيارة كيرلا: «تفضل بزيارة كيرلا عقب انتهاء الجائحة إنها مكان جميل».