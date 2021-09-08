ندوة أدبية ترصد تحولات الرواية الإماراتية

المصدر: الشارقة- وام

تُنظم إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة يوم الاثنين (13 سبتمبر الجاري) ندوة أدبية، بعنوان «الرواية الإماراتية من سرد الماء والصحراء إلى سرد الإنسان»، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

يشارك في الندوة عدد من الروائيين والأكاديميين يتناولون ثلاثة محاور رئيسية هي: الرواية وجماليات الاستجابة إلى متغيرات الواقع وتجليات التجريب في الرواية المعاصرة والرواية الإماراتية الآن.. سيرة الإنسان.

وقال عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة: تشهد الساحة الأدبية في الإمارات تنامياً مستمراً، لذا تنظم الدائرة ندوات أدبية متخصصة تكون قادرة على قراءة التحولات في الرواية والقصة الإماراتية والعربية، لافتاً إلى أن الملتقيات الأدبية منذ انطلاقها واكبت حركة السرد المحلي والعربي، عبر سلسلة فعاليات شهرية وفصلية وسنوية لتصبح مرصداً يطلُّ على النشاط الروائي والقصصي.

وأضاف: يشارك في الندوة عدد من النقّاد بوصفها واجهة نقدية وباعتبارها سبيلاً إلى توطيد العلاقة بينهم، والإجابة عن سؤال نقدي مشترك في البناء الروائي والقصصي المتحوّل بطبيعته في فترات زمنية قصيرة.

جلسات

تشمل الندوة ثلاث جلسات نقدية، الأولى «الرواية جماليات الاستجابة إلى متغيرات الواقع»، يرأسها الأديب الإماراتي إبراهيم مبارك، وتحاضر فيها الأكاديميتان د. زينب الياسي ود. بديعة الهاشمي، أما الجلسة الثانية بمحورها الثاني «تجليات التجريب في الرواية المعاصر» فتترأسها د.رحاب الكيلاني، ويحاضر فيها كل من القاص والناقد عزت عمر، والقاص إسلام أبو شكير.