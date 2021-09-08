مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق تدريبات «رحلة الهجن»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت تدريبات «رحلة الهجن» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً استعداداً لاستقبال نسختها الثامنة إذ تم الإعلان مسبقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل رسمياً للتدريب على رحلة الهجن 2021، وسيستمر التسجيل للراغبين في الانضمام إلى التدريبات المخصصة لهذه الفعالية التراثية لغاية 15 سبتمبر الجاري.

وكان المركز قد أعلن عن بدء قبول الطلبات في شهر مارس الماضي، لإعداد الجداول الزمنية وحصر عدد الراغبين في التدريب على ركوب الهجن وتقسيمهم إلى مجموعات، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد 19».

وأكدت هند بن دميثان، مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن عدد المنتسبين للانضمام إلى رحلة الهجن يشهد زيادة ملحوظة كل عام، مشيرة إلى أن الفعالية تقتضي أن يكون العدد محدوداً للمجموعة التي سيتم اختيارها للرحلة، مع الحرص على قبول الراغبين في التدريب كافة على ركوب الجمال من خلال هذا البرنامج، وفي حال لم يتمكنوا من الانضمام لرحلة الهجن التي تجوب صحراء الإمارات أكثر من 10 أيام، نكون قد منحنا فرصة للجميع للتعرف إلى تراثنا المحلي من خلال هذه التجربة التي قمنا بتنظيمها في عزبة مخصصة للتدريبات التي تتم بوساطة خبراء بالمجال وفي أوقات مختلفة.