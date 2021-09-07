كويلو ينشر صورة توك توك "الخيميائي" والملايين يتفاعلون

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عشقه للروائي البرازيلي باولو كويلو أكسبه شهرة لم يكن ليتخيلها، ومما زاد الأمر بهجة، شرف نشر الكاتب نفسه لصورة مركبته على "تويتر". إنه براديب عاشق من كيرلا الهندية لروايات باولو كويلو، وكان قد كتب اسم الأخير على سيارته مرفقاً بواحد من عناوين أعماله الأكثر شهرة "الخيميائي" ولكن بلغة الماليالامية. وقد منحه ذلك، بحسب صحف هندية شهرة واسعة بعدما اختار كويلو صاحب المتابعين ال 15 مليون على حسابه على "تويتر" أن ينشر صورة المركبة الخضراء بثلاث عجلات على حسابه تكريماً لقارىء رواياته النهم وجعله حديث مواقع التواصل.

وأرفق كويلو الصورة بتغريدة تقول "شكراً جزيلاً للصورة من كيرلا الهند." فرد بارديب بوصف ما حدث ب "الهدية لقاء قراءة الخيميائي والنعمة." وقد أبلغه صديق له عن التغريدة التي جعلت من مركبة التوك توك الخاصة به واسعة الشهرة، سيما أنها تشكل مصدر رزقه الوحيد. وكان أطلق عليها تسمية "الخيميائي" قبل 10 سنوات عقب قراءة الترجمة الماليالامية للرواية. ومع أنه غيّر التوك توك بضع مرات إلا أنه أبقى على التسمية. ويقول معلقاً: "لقد قرأت الكثير من كتبه وهناك شيء واحد على الأقل فيها يمكن تعلمه منها في الحياة." وتفاعل رواد موقع تويتر مع التغريدة والصورة بشكل كبير فدعا أحدهم كويلو إلى زيارة كيرلا قائلاً: " تفضل بزيارة كيرلا عقب انتهاء الجائحة إنها مكان جميل. "

وكتب آخر واصفاً كويلو بأنه أحد أشهر الروائيين الذين تمت ترجمة أعمالهم للماليالامية لغة كيرلا الأم. أما بالنسبة لبراديب فإن لديه حلماً واحداً اليوم لا غير يتمثل بإمكانية لقاء كويلو وشكره على أعماله، وهو يأمل بأن يتحقق حلمه يوماً كما كتب كويلو في أحد رواياته.