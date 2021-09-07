«فينيسيا السينمائي» يحتفي بصناع فيلم «أميرة»

المصدر: دبي - البيان

في عرضه العالمي الأول وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، لقي فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، استقبالاً حافلاً وتصفيقاً حاراً من الحضور بمهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، أمس، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان الذي يقام في الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

ويحكي الفيلم قصة «أميرة» المراهقة الفلسطينية التي ولدت بعملية تلقيح مجهري، بسبب وجود والدها «نوار» في المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم «أميرة» عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وإحدى المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.

صبا مبارك ممثلة ومنتجة أردنية، وتعد واحدة من نجمات عربيات قليلات بنين نجاحهن عبر أعمال ناجحة بأنحاء العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً. من الخليج، الشام، مصر والمغرب العربي؛ نالت العديد من الألقاب والجوائز تعكس قدرتها في تقديم قضايا وأوضاع المرأة العربية بتنويعات معاصرة وتاريخية بأكثر من 60 عملاً بين السينما، التليفزيون والمسرح.