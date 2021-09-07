«بيوتي وورلد الشرق الأوسط»..ابتكار واستكشاف

المصدر: (دبي - البيان)

كشف بيوتي وورلد الشرق الأوسط، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، عن الاحتفال بالعلامات التجارية الرائدة والناشئة التي تعتمد على الابتكار في القطاع على مستوى العالم في حفل توزيع جوائز المعرض لهذا العام، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 5 - 7 أكتوبر 2021.

وتم اختيار 57 متأهلاً للتصفيات النهائية في نسخة هذا العام من الحفل ضمن 13 فئة فريدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي التي استقطبت 190 مشاركة. وسيكرّم الحفل المبدعين الذين قدموا أفضل أداء في قطاع مستحضرات التجميل والعطور والعافية، إذ سيتم تسليم الجوائز في أمسية احتفالية في نهاية اليوم الأول من المعرض الذي يستمر مدة ثلاثة أيام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إلين أوكونل، مديرة معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت: «نسعى إلى تعزيز الابتكار في قطاع الجمال عبر تسليط الضوء على أبرز الرواد والعلامات التجارية التي تمهد الطريق نحو مستقبل ناجح للقطاع، والاحتفاء بهم».