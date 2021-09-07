«الفن والأحلام» يرسمان في دبي مشهديات الأمل والتنوع

المصدر: دبي - البيان

رؤى إبداعية تحاكي مزيج الفن والأحلام ترتسم في مكون فني في مدينة الإبداع والثقافة، دبي، ضمن معرض متخصص بعنوان «فيجيناري: آرت آند دريمز»، الذي انطلق أخيراً في مدينة وافي سيتي سنتر، حيث ينظمه معرض ماستر بيس للفنون الجميلة في دبي، بالتعاون مع شركة ألكسندرا غاليري في الإمارات العربية المتحدة، ويستمر لغاية بعد غد الخميس.

ترسم مكونات المعرض بدلالاتها قصص التنوع والأمل، ويقام هذا المعرض تحت رعاية كل من أليكس كوسينس وألكسندرا تيمورينا، المشرفين الفنيين لماستر بيس وألكسندار غاليري على الترتيب، وذلك ضمن عرض يعتمد في طرحه على الوسائط الفنية المختلطة، التي تشمل اللوحات المرسومة، والمنحوتات المعاصرة والمميزة بألوانها الجريئة، وتكويناتها القوية.

يقدّم المعرض مجموعةً من المواهب الرائعة، من بينهم الفنانتان المقيمتان في دبي، ألينا فافيلينا وماري نوجا، إضافة إلى فنانين من حول العالم، من الأسماء المرموقة والناشئة، مثل داريا كولوسوفا وأليكسي كانيس وألكسندر ديدوف ودنيس كوليكوف، إلى جانب طوني سيكر وأندرو كازانتسيف ويوليا مامونتوفا.

مبادرة

كما تكشف هذه المبادرة الحافلة بالأعمال المختارة، عن أوجه جديدة للإبداع، خاصةً في لوحات الفنانة ماري نوجا المقيمة في دبي، والتي تقدّم من خلال شخوصها النسائية الجذابة، لمسةً فنيةً تعكس مخيّلتها الخاصة، لتطرحها ضمن خلفيات بسيطة حافلة بالألوان، مع التركيز على الوجوه، كوسيلة للتواصل النفسي.

وتطرح الفعالية أيضاً أعمالاً لفافيلينا، تم تنفيذها خارج دبي، بتقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، تعكس الموضوع الأساسي للمعرض.

أمّا إبداعات يوليا مامونتوفا وداريا كولوسوفا مع الأعمال المعدنية لألكسندر ديدوف، فتتميز بمهارة فنية، تعكس رؤى وأحلام كلّ منهم، وتمنح عشاق الفن الراقي، ما يلبّي شغفهم، بينما تستكشف لوحات الرسام الأمريكي من أصل لبناني، طوني سيكر، عوالم تعبيرية، يتم الإفصاح عنها بلمسات واضحة من خلال الريشة.

ومن جهته، يقدم أندرو كازانتسيف، إبداعات بصرية جديدة، حيث يتلاعب بالتركيبات المضلّعة، ويبرزها باستعمال لون أحادي، مع خطوط بسيطة، ولمسات نهائية واضحة، تبدو متباينة تماماً مع أعمال دنيس كوليكوف، والذي يعتمد على مجسّماته المعدنية العضوية الفريدة، لتحويل الرموز النباتية إلى أشكال ملهمة، بلمساتها الجريئة وخطوطها البسيطة، ولكن في سياق ينسجم مع المساحة المحيطة، ويتفاعل معها.