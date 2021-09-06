مبادرة «نمو» تعزز مهارات الفنانين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

بهدف تعزيز المشهد الفني في الإمارات، أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي مبادرة «نمو»، وهي برنامج يهدف إلى دعم المهارات المهنية لفنانين مختارين في الإمارات، ويهدف إلى خلق أجيال تثري المشهد الفني والثقافي في الدولة.

وقالت ريم صالح، المدير المشارك لشؤون العلاقات الخارجية لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي لـ «البيان»، إن البرنامج سيعمل على تعزيز المهارات للفنانين، بالإضافة إلى تطوير الصناعة الإبداعية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ومشيرة إلى أن المشاركين سيتلقون كافة أنواع الدعم من مركز الفنون بالجامعة.

خلفيات فنية

وأوضحت أنه تم اختيار مجموعة من الفنانين عبر مجالات وخلفيات متعددة التخصصات مثل الموسيقى والمسرح والرقص وفن الأداء، وسيتم تدريبهم وتعزيز مهاراتهم في تقديم الأعمال الفنية للجماهير في الإمارات وخارجها.

وخلال برنامج «نمو» سيتم توفير منصة للمشاركين للتفاعل، مع العروض العامة لمركز الفنون وحضور ورش العمل الفنية، وسيتميز المشاركون بخبرتهم المهنية المتنوعة واهتمامهم بالمساهمة في دعم المشهد الفني لدولة الإمارات.

ويضم منهج البرنامج موضوعات مثل: إنشاء علامة تجارية فنية، إدارة المشاريع الفنية والميزانية، الجولات الفنية، الحقوق والملكية الفكرية، العقود والمفاوضات، الفنون والتعليم، والإنتاج الفني.

معايير الاختيار

وحول شروط ومعايير الاختيار والفئات المستهدفة، قالت ريم صالح، يجب أن يكون المرشح فناناً لا يقل عمره عن 18 عاماً، ومقيماً في دولة الإمارات لمدة عام واحد على الأقل وخلال مدة البرنامج، وألا يكون مسجلاً في برنامج للحصول على درجة علمية، لافتة إلى أن الجامعة تلقت 60 طلباً وتم اختيار القائمة النهائية بناء على سيرتهم الذاتية والمقابلات الشخصية، وأن البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الفنون المسرحية.

وأوضحت أن آلية التدريب تتضمن اجتماعات منتظمة مع المدربين وجلسات عمل، لكل فنان بناءً على ممارساتهم الفنية الخاصة، وأن المدربين سيعملون على تعزيز المهارات المهنية، بدلاً من التوجيه المباشر نحو المنتج، مما يحفز الإبداع لدى صغار الفنانين، ويضعه في قالب احترافي، ومن ثم تقديم الأعمال الفنية الاحترافية إلى الجمهور، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، ومشيرة إلى أنه سيتم تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للترويج لأعملاهم الفنية، والتي تتضمن مجموعة من المهارات التي تساعدهم على صنع أعمال مميزة.