«ناشئة الشارقة» يتعلمون مهارات الفنون

المصدر: الشارقة - البيان

تُطلق «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر سبتمبر الجاري، مجموعة من البرامج والورش المجانية المنوّعة التي تُقَدّم عن بُعد، في إطار حرصها على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، في تشجيع الناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18عاماً، على التميز في مختلف المجالات، عبر توفير برامج تتناسب مع ميولهم ومواهبهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم وترقية خبراتهم.

وتتيح ناشئة الشارقة للشباب فرصة الانتساب إليها إلكترونياً، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.shjyouth.ae، وتعبئة استمارة الانتساب، والانضمام إلى البرامج والورش التي يفضلونها، وتنسجم مع احتياجاتهم وتوافق تطلعاتهم.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري باقة منوّعة من البرامج والورش، منها برنامج بعنوان «صوّر الشارقة»، لتعليم المشاركين مهارات التصوير بالهاتف الذكي والدرونز، ويقدمه المصور الفوتوغرافي ماجد البستكي، فيما سيتعرف المشاركون في برنامج «رسم المشاهد والمناظر الطبيعية» الذي يقدمه الفنان عبد الله البريكي على أساسيات رسم المناظر الطبيعية والمشاهد الداخلية والخارجية والتصاميم المعمارية.

ورش

وتوفر ورشة «من السيناريو إلى الفيلم» ضمن برنامج «الفنون السينمائية»، الفرصة للمشاركين في التعرف على كافة تخصصات الفن السابع. ويتعلم المشاركون أساسيات ومهارات الإرشاد السياحي في برنامج «حياكم السياحي».

بينما يستعرض برنامج «المتحدث الماهر»، الذي يقدمه محمود عبدالحليم، الأسس النظرية والأساليب الاحترافية لتأهيل المشاركين ليكونوا أكثر إقناعاً وأعمق تأثيراً أثناء التحدث. فيما يتعلم المشاركون كيفية كتابة تقرير صحفي حول قضية ما وفق أسس علمية تعكس وعياً وفهماً لمضمون المحتوى في برنامج «التقرير الصحفي» الذي سيقدمه رمزي المبارك.

ولا تزال فرصة المشاركة في «مسابقة الكتابة لمسرح الناشئة»، مفتوحة أمام الموهوبين والمبدعين من كُتّاب النصوص المسرحية حتى 30 أكتوبر 2021.

كما تتضمن قائمة برامج شهر سبتمبر برنامجاً بعنوان «نادي الكتاب – اقرأ» بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، فيما تواصل ناشئة الشارقة تنفيذ برنامج «روبوتات EV3 – مستقبل الطاقة»، الذي يقدمه ياسر عبدالمطلب، وأحمد سعد، بهدف تدريب المشاركين على مهارات بناء وتصميم الروبوت، وبرمجته لأداء مهمات محددة.