«الجداريات والفنون 4» تحتفي باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

عادت مسابقة الجداريات والفنون للسنة الرابعة على التوالي التي تنظمها ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الرائد للمأكولات الطازجة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). وستحتفي المسابقة هذا العام باليوبيل الذهبي دولة الإمارات، وتقدم تجربة ثقافية غنية بالرسائل والمواضيع التي تهم المجتمع.

وتشترط المسابقة على المشاركين في هذه النسخة تصميم لوحة جدارية تحتفي بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وتسلط الضوء على إنجازاتها، وسيحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة 50 ألف درهم مع فرصة عرض التصميم بشكلٍ دائم في ماركت الواجهة البحرية. وتأتي مسابقة الجداريات والفنون السنوية كجزء من الفعاليات المجتمعية التي يطلقها ماركت الواجهة البحرية بدعمٍ من هيئة الثقافة والفنون في دبي.