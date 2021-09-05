سريلانكي يفوز بمسابقة «وورلد شوكليت ماستر» في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي ختام مسابقة وورلد شوكليت ماستر «World Chocolate Masters» في الشرق الأوسط، والتي أقيمت في أكاديمية الشوكولاتة دبي، الواقعة في وسط مدينة دبي تحت شعار «غداً»، ونظمتها شركة كاكاو باري «Cacao Barry»، العلامة التجارية للشوكولاتة الفرنسية لمجموعة باري كاليبوت، وشارك فيها ستة طهاة، تم تكليفهم بإعداد أفضل تفسير للغد من وجهة نظرهم باستخدام شوكولاتة كاكاو باري، حيث تم إنشاء المسابقة بهدف الترويج للوجوه الإقليمية في صناعة المعجنات والشوكولاتة.

وفاز في المسابقة الشيف ديليب كومارا، حيث تأهل للصعود والمنافسة بين 22 شيفاً من المتأهلين للتصفيات النهائية من 5 قارات في النهائي الذي يستمر ثلاثة أيام والمقرر عقده في باريس، فرنسا في أكتوبر 2022، وستكون المنافسة في أكتوبر بمثابة نقطة انطلاق للطهاة المبدعين للتنافس مع الطهاة الدوليين وعرض إبداعاتهم على منصة دولية.

تخرج الشيف ديليب كومار من مجلس المتدربين الوطني في سريلانكا عام 2006، ويمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في العديد من العلامات التجارية الفندقية العالمية الفاخرة، كما حصل على العديد من الميداليات الدولية في مسابقات الطهي.

كجزء من وورلد شوكليت ماستر، قام ديليب بتحضير ثلاث حلويات خالية من الغلوتين ونباتية بما في ذلك حلوى البونبون، ووجبة خفيفة من الحلوى بالإضافة إلى تحفة فنية رائعة، والتي استحوذت على سمفونية بين الطبيعة والتكنولوجيا، وكيف تتلاءم مع موضوع المسابقة العام «غداً».

وقال الشيف رومان رينارد، مدير أكاديمية الشوكولاتة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو اللجنة المنظمة لوورلد شوكليت ماستر معلقاً على المسابقة وأكاديمية الشوكولاتة: «بصفتنا منظمي مسابقة وورلد شوكليت ماستر، تسعدنا الاستجابة الكبيرة التي تلقيناها في نسخة 2021. كخطوة تالية، هدفنا هو إنشاء منصة حيث نقوم بتمكين الجيل القادم من الطهاة من خلال مساعدتهم على المشاركة والتجربة والإشراف في مركزنا الحديث، وتعزيز ثقافة الابتكار في الشرق الأوسط»

وتعليقاً على فوزه باللقب، قال الشيف كومار: «إنه لشرف كبير الحصول على مثل هذه الجائزة المرموقة. كان التنافس مع هؤلاء الطهاة المذهلين تجربة مميزة. من وجهة نظري، المشاركة في وورلد شوكليت ماستر تعتبر نقطة انطلاق لمسيرتي المهنية وستقدم لي التقدير اللازم لصنع اسم قوي لنفسي في السوق. أتطلع إلى التنافس مع كبار الطهاة العالميين في باريس وعرض مهاراتي من خلال منصة عالمية».