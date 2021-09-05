«أصدقاء فن أبوظبي» تدعم المشهد الفني الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فن أبوظبي أمس، عن إطلاق مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي»، وهي مبادرة تهدف لدعم المشهد الفني الحيوي في دولة الإمارات من خلال تقديم نموذج للعمل الخيري الموجه للقطاع الثقافي والفنون. وتشكّل مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي» مجموعة من الأعضاء تضم أكثر من 40 من هواة الفنون، وستدعم المبادرة في العام الحالي البرنامج السنوي لفن أبوظبي «آفاق: الفنانون الناشئون» الذي سيشرف عليه في هذه النسخة القيّمان الفنيَّان سام برداويل وتيل فيلراث، مؤسسا «آرت ري أوريانتد»، منصة متعددة التخصصات للتقييم الفني.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي: «نشعر بامتنان كبير لأعضاء (أصدقاء فن أبوظبي)، الذين سيكون لهم دورٌ أساسي في دعم الفنانين الناشئين بدولة الإمارات هذا العام، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أعمالهم مع فئة أكبر من أفراد الجمهور. يشكل أفراد المبادرة مجموعة مثقفة جمعتهم رغبة مشتركة في دعم ورعاية الفن بدولة الإمارات، وسيعمل (أصدقاء فن أبوظبي) على تجويد وتعزيز برنامج (آفاق: الفنانون الناشئون) الحالي بطرائق جديدة أكثر ابتكاراً».

يمكن لمحبي الفن الراغبين في دعم الفن والمجتمع الفني في الإمارات الانضمام إلى (أصدقاء فن أبوظبي) أيضاً عبر صفحة الموقع الإلكتروني، وسيعود ريع رسوم الاشتراك السنوية للأعضاء لمصلحة تمويل أعمال فنية جديدة من خلال فن أبوظبي. وسيتولى الأعضاء المؤسسون الرئيسون مهام استشارية لـمبادرة (أصدقاء فن أبوظبي) تحت إشراف العضوين المؤسسيين للمبادرة: نادين معلوف، المؤسس المشارك للمؤسسة المجتمعية 81 ديزاينز، ونادية سحويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمركز «بودي تري ويلنس».

وتشمل مزايا عضوية مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي» إمكان حضور حوارات خاصة للفنانين والقيّمَين الفنيَّين، إضافة إلى حضور الفعاليات وزيارة استديوهات الفنانين وجولات حصرية لمعرض فن أبوظبي في نوفمبر المقبل، وبالطبع المشاركة في عملية التكليف بأعمال فنية جديدة على مدار العام.

وكان فن أبوظبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن القيّمين الفنيَّين سام برداويل وتيل فيلراث كلّفا كلاً من الفنانين الناشئين هاشل اللمكي وميثاء عبدالله وكريستوفر بنتون الذين يعيشون في دولة الإمارات لعرض أعمالهم في نسخة هذا العام من برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» في نوفمبر. واختار «أصدقاء فن أبوظبي» نسخة العام الحالي من البرنامج لتكون أول مشاريع الدعم له، كنقطة بداية لدعم الفنانين الناشئين والمخضرمين من دولة الإمارات.

ستُفتتح النسخة المقبلة من معرض فن أبوظبي في منارة السعديات أمام أفراد الجمهور يوم الجمعة 17 نوفمبر، وستستمر حتى الأحد 21 نوفمبر 2021.

وحرصاً على سلامة جميع المشاركين والزوار، ستُطبق إجراءات وقائية وصحية صارمة في معرض فن أبوظبي 2021، وسيُعلن عن تفاصيل هذه الإجراءات في الوقت المناسب.